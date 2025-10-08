Mathieu van der Poel geeft extra uitleg bij vakantie en de rust waar hij nog steeds nood aan heeft

Mathieu van der Poel zette zijn seizoen stop na het WK mountainbike omdat hij nood had aan rust. Die nood ervaart hij nu nog altijd.

Van der Poel is inmiddels wel naar Amerika geweest. "Het was leuk. We hadden enkele sponsorbezoeken bij Whoop, Oakley en Zwift op de planning staan, maar verder heb ik ook echt vakantie kunnen nemen. Het was hoe dat heet: een actieve vakantie", legt Van der Poel uit bij Het Laatste Nieuws. Ook bracht hij een bezoekje aan de Ryder Cup.

Als fervent golfer mocht dat natuurlijk niet ontbreken. Hoewel Van der Poel er ook van genoot om eens een sportevenement bij te wonen in plaats van eraan deel te nemen. Wat zijn eigen fysieke paraatheid betreft was het zoeken naar een evenwicht. "De longontsteking waardoor ik heb moeten opgeven in de Tour was erger dan eerst werd gedacht."

Van der Poel had lang last van longontsteking

Daar heeft hij de naweeën toch nog een tijdje van ervaren. "Ik heb er nadien nog lang mee zitten sukkelen, ook al omdat je als topsporter zo snel mogelijk weer wil beginnen fietsen in plaats van extra uit te rusten." Soms is die rust echt wel nodig, maar als renner heb je telkens de neiging om je zo snel mogelijk klaar te stomen voor een volgende koers.

Dat heeft dus echt wel impact gehad. "Ik ken mijn lichaam intussen vrij goed, en voelde dat het niet belastbaar was zoals het moet. Ik heb nog geprobeerd om er nadien het beste van te maken in de hoop dat het nog wel zou meevallen, maar dat bleek niet het geval", verwijst hij naar het mislukte WK mountainbike. "Ik had zowel mentaal als fysiek nood aan rust."





Van der Poel laat fiets nog even aan de kant

Ondertussen was daar wel de tijd voor, maar Van der Poel voelt dat hij toch nog nood heeft om nog wat langer rust te nemen. Hij suggereert daarom dat de kans bestaat dat hij de fiets nog een tijdje langs de kant laat. Zolang hij daarna maar weer op topniveau terugkeert.