Oumi Rayane zet de puntjes op de i en zegt hoe Remco Evenepoel haar wel of niet geholpen heeft

Veel koersen waar Remco Evenepoel aan meedoet zijn voor hem geslaagd en nu is vrouwlief Oumi geslaagd in haar studies. Haar diploma kwam er niet zonder slag of stoot.

U kon al lezen hoe Oumi Rayane aan de VUB afstudeerde in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Het combineren van haar studies met het leven als rennersvrouw was de voorbije jaren zeker geen evidentie. Ze is dan ook zeer gelukkig dat het haar toch gelukt is om die studies goed af te ronden. Oumi stond in haar blauwe toga VTM NIEUWS te woord.

Uiteraard is er een zekere fierheid bij haar te merken. "Ja, ik ben heel trots. Het was moeilijk, met natuurlijk de focus op de carrière van Remco. Ik ben bijna nooit naar de les kunnen gaan. Ik ben altijd moeten afkomen voor de examens, maar da's nu achter de rug", vertelt Oumi een tikkeltje opgelucht. Ze moest er dus zelf voor zorgen dat ze de leerstof kon verwerken.

Remco moedigde Oumi aan te blijven studeren

Heeft haar man dan ook geholpen door haar bijvoorbeeld op te vragen? "Neen, dat niet. Als hij klaar was met trainen en op bed lag, zorgde hij er wel voor dat ik nog aan mijn bureau zat te studeren. In dat opzicht heeft hij mij wel geholpen." Oumi bedankte haar echtgenoot ook in een kort dankwoord van op het balkon van het stadhuis van Brussel.

De afstudeerceremonie ging uitgerekend op 7 oktober door op de Grote Markt. Internationaal gezien heeft die datum sinds enkele jaren een negatieve bijklank, maar Remco en Oumi is het juist een heel positieve dag. "Op 7 oktober 2017 waren we een koppeltje. Op 7 oktober 2022 zijn we getrouwd. Drie jaar later heb ik eindelijk mijn Master op zak: heel speciaal."





Aanwezigheid Evenepoel is al een cadeau

De diploma-uitreiking is dus samengevallen met de huwelijksverjaardag. Oumi moest lachen bij de suggestie dat ze nog een heel groot geschenk van Evenepoel mocht verwachten. "Zijn aanwezigheid is al een groot cadeau."