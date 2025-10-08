Soudal Quick-Step ziet renner na zeven jaar vertrekken, Lucinda Brand verlengt bij Lidl-Trek

Soudal Quick-Step verlegt in 2026 opnieuw meer de focus naar de klassiekers. Klimmer James Knox (29) mocht dus vertrekken bij The Wolfpack.

Soudal Quick-Step heeft voor 2026 al dertig renners onder contract staan, met onder meer nieuwkomers zoals Jasper Stuyven, Dylan van Baarle, Edward Planckaert, Alberto Dainese en Steff Cras.

Aan uitgaande kant vertrekken Remco Evenepoel en Mattia Cattaneo naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Ook Josef Cerny, Luke Lamperti, Antoine Huby, Jordi Warlop en Pieter Serry vertrekken, maar zij hebben nog geen nieuwe ploeg gevonden.

De Brit James Knox heeft onderdak gevonden bij Picnic PostNL. Knox werd in 2018 prof bij The Wolfpack, maar winnen lukte niet. Een elfde plaats in de Vuelta van 2019 was een van zijn beste resultaten.

Brand verlengt haar contract bij Lidl-Trek

Op Lucinda Brand (36) komt er voorlopig geen sleet, de Nederlandse doet er nog een jaartje bij. Brand rijdt ook in 2026 bij Lidl-Trek, de Amerikaanse ploeg waar ze sinds 2020 voor rijdt. "Deze contractverlenging was een logische keuze", zegt Brand.

"Het voelde de voorbije vijf jaar als thuiskomen en ik ben erg blij dat ons verhaal samen verder kan gaan. Mijn rol binnen het team is geëvolueerd, maar ik voel me nog steeds net zo gewaardeerd."