Stevige reality check: Tadej Pogacar schrikt zich een bult

Tadej Pogacar won twee dagen na het EK wielrennen ook Tre Valli Varesine. Net als op het EK stond Pogacar samen op het podium met een tiener.

Tussen het EK wielrennen en de Ronde van Lombardije stond Tadej Pogacar dinsdag aan de start in Tre Valli Varesine. Die Italiaanse klassieker moest vorig jaar stopgezet worden door hevige regenbuien.

De wereldkampioen had beloofd dat hij een jaar later zou terugkeren en hield ook woord, ook al voelde Pogacar zijn solo van 75 kilometer nog in zijn benen. "Ik voelde me maandag gesloopt, maar één dag en twee nachten herstel zou genoeg moeten zijn."

Dat bleek ook, want Pogacar viel op zo'n 20 kilometer van de streep aan in een afdaling en reed solo naar zijn 19de overwinning van het seizoen. De jonge Deen Albert Withen Philipsen (19) sprintte naar plek twee.

Pogacar schrikt van leeftijd Philipsen en Seixas

Ook op het EK in Frankrijk stond Pogacar met een 19-jarige op het podium, Paul Seixas werd toen derde. Philipsen en Seixas zijn acht jaar jonger dan Pogacar en daar schrok de Sloveen toch wel van.





"Ik voelde me al oud op het podium", zei Pogacar bij Cycling Pro Net. "De volgende generatie komt eraan. Seixas en Philipsen zijn briljante coureurs en daar kunnen we als wielersport nog jaren mee verder."