Van Gucht doet duidelijke oproep aan Evenepoel: "Zitten daar allemaal op te wachten"

Remco Evenepoel rijdt vanaf 2026 bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Ruben Van Gucht hoopt dat Evenepoel eindelijk eens zijn zinnen zal zetten op het volledige klassieke voorjaar.

Met twee overwinningen in Luik-Bastenaken-Luik (2022 en 2023), drie keer de Clasica San Sebastian (2019, 2022 en 2023), de Brabantse Pijl (2025), het WK op de weg (2022) en de olympische wegrit (2024) heeft Remco Evenepoel al mooie eendagskoersen gewonnen. 

Enkel in de eerste drie monumenten, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, kwam Evenepoel nog nooit aan de start. Vraag is of daar verandering in zal komen bij zijn nieuwe ploeg. 

Van Gucht wil Evenepoel in het voorjaar zien

Ruben Van Gucht zou het graag zien gebeuren. "We zitten daar toch allemaal op te wachten", stelt Van Gucht bij Vals Plat. "Het moet zeker niet, maar waarom zou je dat met al die kwaliteiten niet doen?" 

"Zijn goede vriend uit Slovenië (Tadej Pogacar, nvdr.) bewijst dat het kan. En qua motor kun je Evenepoel toch niet kleiner inschatten? Alleen over Parijs-Roubaix kan je discussiëren, wat door de stuurmanskunsten misschien iets te gevaarlijk is."

"In de Ronde van Vlaanderen na de Oude Kwaremont op die brede baan. Als hij daar naar de andere kant van de weg gaat, zie je hem nooit meer terug. Dat is toch echt iets voor hem."

