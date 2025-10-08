"Verschrikkelijk": Jan Bakelants trekt aan de alarmbel over Tadej Pogacar

Foto: © photonews

Waar Tadej Pogacar ook aan de start komt, je kan de Sloveen vooraf in potlood al invullen als winnaar. Voor Jan Bakelants is dat een probleem aan het worden.

Na zijn twee lange solo's op het WK in Rwanda en het EK in Frankrijk stond Tadej Pogacar dinsdag aan de start in Tre Valli Varesine. Dat de wereldkampioen zou winnen, wist eigenlijk iedereen vooraf al. Pogacar won ook met een solo van 20 kilometer, hij viel aan in een afdaling. 

Zaterdag rijdt Pogacar ook de Ronde van Lombardije, waar hij voor de vijfde keer op rij kan winnen. Niemand, ook Remco Evenepoel niet, lijkt Pogacar daar van de zege te kunnen houden. Tenzij  pech of een valpartij er anders over beslist. 

Bakelants vindt dominantie Pogacar eentonig

Jan Bakelants vindt dat die voorspelbaarheid een probleem aan het worden is. "Ik weet niet of dat slecht is - kampioenen maken de geschiedenis en Pogacar verdient bewondering - maar ik snap de mensen die spankracht missen", zegt hij bij HLN. 

"Het is gewoon verschrikkelijk eentonig: ik heb bij wegwielrennen nu hetzelfde gevoel als dat ik al jaren heb wanneer ik cross kijk met Mathieu van der Poel." En er lijkt niemand klaar te staan om in 2026 al de evenknie te worden van Pogacar. 

Evenepoel moet ofwel deze winter een grote stap voorwaarts zetten om de kloof te verkleinen of het is wachten op een nieuwe generatie. Paul Seixas, derde op het EK, lijkt een nieuw supertalent te zijn, maar is nog maar 19 jaar en zal nog moeten groeien. 

