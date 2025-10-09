Belg krijgt nieuwe, belangrijke rol bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Tim Meeusen, voormalig hoofdscout, neemt de rol van Director of Rookie Development op zich bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De Belgische specialist volgt John Wakefield op, die een nieuwe functie krijgt binnen het prestatiecentrum van het team.

John Wakefield, tot voor kort verantwoordelijk voor zowel de junioren als het rookieteam, wordt aangesteld als Director of Coaching, Sports Science and Technical Development. Hij neemt deze functie over van Dan Lorang, die actief blijft als coach en bijkomende taken opneemt binnen het Red Bull Athletic Performance Center.

Tim Meeusen wordt Director of Rookie Development

Tim Meeusen, jarenlang actief als Head Scout, wordt verantwoordelijk voor het rookietraject binnen de ploeg. Hij wordt omschreven als de ontdekker van diverse jonge wielertalenten. “De ontwikkeling van lokaal talent is nooit toeval, het is het resultaat van jaren gestructureerd werk”, vertelt Meeusen in een persmededeling van Red Bull-BORA-hansgrohe aan onze redactie.

Onder zijn leiding boekte het juniorenteam GRENKE – Auto Eder successen in onder meer Parijs–Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, het WK tijdrijden en het EK op de weg. Ook het rookieteam Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies eindigde als tweede beste UCI Continental Team wereldwijd, met als hoogtepunt de wereldtitel bij de U23.

Basis

Zak Dempster, Chief of Sports, benadrukt het belang van interne doorgroei. “Het zegt veel over onze organisatie dat we niet alleen atletisch talent ontwikkelen, maar ook managementtalent koesteren”, stelt hij. “John combineert coachingervaring met wetenschappelijke expertise en leiderschap, precies wat nodig is om de prestatiekern van ons team te leiden. Tim heeft maatstaven gezet in scouting, en met zijn passie en intuïtie voor jonge renners hebben onze ontwikkelingsteams het hoogste niveau bereikt.”

Meeusen zal voortbouwen op het bestaande systeem dat renners van jongs af aan identificeert, ondersteunt en ontwikkelt. “Van junioren tot WorldTour hebben we een werkend systeem opgebouwd”, zegt hij. “Dat is de basis waarop we de komende jaren verder willen bouwen.”