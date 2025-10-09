Ex-profrenner krijgt stevige GAS-boete om... afval in vuilnisbak te gooien tijdens fietstocht

Tijdens een recreatieve fietstocht in Arendonk kreeg ex-profrenner Peter Wuyts een GAS-boete tot 350 euro opgelegd. De aanleiding was het deponeren van een leeg colaflesje en een snoepverpakking in een vuilnisbak op de parking van de abdij van Mol-Postel.

Peter Wuyts (52) en zijn echtgenote Inge Roggeman (44) zijn fervente mountainbikers die zich vrijwillig inzetten voor het onderhoud van lokale MTB-paden. Tijdens een rit op 6 oktober gooiden zij een leeg flesje en een snoepverpakking in een vuilnisbak op openbaar domein. Kort daarna ontvingen zij een GAS-boete van de gemeente Mol. “Verbouwereerd is een understatement” vertelt Wuyts aan Het Laatste Nieuws.

Niet ter plaatse geconsumeerd

Volgens de lokale regelgeving is het verboden om afval van buitenaf in gemeentelijke vuilnisbakken te deponeren. Als de cola ter plekke genuttigd werd, dan mocht die wel in de vuilnisbak gegooid worden. De gemeente baseerde zich op camerabeelden en stelde een overtreding vast. Wuyts reageerde verbaasd. “We hebben niets op de grond gegooid, alles ging netjes in de vuilnisbak.”

Wuyts en Roggeman uitten hun onbegrip over de sanctie. “We ruimen vrijwillig afval op in de bossen, en nu krijgen we zelf een boete omdat we iets in een vuilnisbak gooien”, aldus Roggeman. Het koppel gaf aan dat zij jaarlijks tientallen uren besteden aan het proper houden van de paden in de regio.

De boete kan oplopen tot 350 euro, afhankelijk van de beoordeling door de sanctionerende ambtenaar. Wuyts gaf aan bezwaar te zullen indienen. “Ik wil dit aanvechten, want dit is buiten proportie.”

Sluikstorten

De gemeente Mol bevestigde dat de GAS-boete werd uitgeschreven op basis van camerabeelden en de geldende reglementering. “Het gaat om het gebruik van vuilnisbakken voor afval dat niet op het terrein is ontstaan”, luidde de toelichting. De gemeente benadrukte dat het reglement bedoeld is om sluikstorten te voorkomen.

Er werd geen verdere commentaar gegeven over de specifieke omstandigheden van het incident of het vrijwilligerswerk van de betrokkenen. Wuyts gaf aan dat hij zich bewust aan de regels houdt. “We hebben niets illegaals gedaan. Alles ging in de vuilnisbak, zoals het hoort.”