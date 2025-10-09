Naast de fiets Sportanker Ruben Van Gucht staat vandaag voor de rechter

Sportanker Ruben Van Gucht staat vandaag voor de rechter

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wielerjournalist Ruben Van Gucht moet zich vandaag verantwoorden voor de politierechter in Gent. De zaak betreft een incident dat plaatsvond tijdens een verkeerscontrole in december vorig jaar, waarbij Van Gucht positief testte op alcoholgebruik achter het stuur.

Verkeersveilige Nacht

Het feitenrelaas dateert van de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 december 2024. Tijdens een controleactie op de E17 ter hoogte van Nazareth, in het kader van de Verkeersveilige Nacht in Oost-Vlaanderen, legde Van Gucht een positieve ademtest af. Volgens het parket van Gent werd zijn rijbewijs toen onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.

Van Gucht gaf in een eerdere reactie aan Het Laatste Nieuws aan dat hij 0,50 mg/l blies, wat overeenkomt met ongeveer 1,15 promille alcohol in het bloed. “Bij 0,49 mg/l had ik zes uur aan de kant gestaan, nu 15 dagen”, verklaarde hij. Hij erkende de fout en gaf aan de gevolgen te aanvaarden: “De rechter zal een straf uitspreken en ik zal die aanvaarden.”

Reactie en vervolging

Van Gucht gaf aan geen excuses te zoeken voor zijn gedrag. “Ik ben ook kwaad geweest op mezelf en zoek geen enkel excuus. Wat ik deed, was verkeerd. Punt uit”, stelde hij. Hij benadrukte dat hij zich bewust is van de impact van zijn daden, maar voegde eraan toe dat hij geen enkel contract ondertekende waarin staat dat ik rolmodel moet zijn, nadat hij op zijn voorbeeldfunctie werd gewezen.

Van Gucht is niet de enige BV die recent in opspraak kwam wegens alcoholgebruik in het verkeer. In dezelfde periode werden ook Zita Wauters en Tom Waes veroordeeld voor soortgelijke feiten. De zaak rond Van Gucht wordt vandaag behandeld.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Naast de fiets
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Bijna perfecte koers gereden? Deze ex-renner maakt brandhout van EK van Evenepoel

Bijna perfecte koers gereden? Deze ex-renner maakt brandhout van EK van Evenepoel

12:00
Paul Herygers noemt onverwachte naam van Belg om wereldkampioen veldrijden te worden

Paul Herygers noemt onverwachte naam van Belg om wereldkampioen veldrijden te worden

11:00
Einde van zijn carrière: Belgische renner zegt of hij er alles uithaalde

Einde van zijn carrière: Belgische renner zegt of hij er alles uithaalde

10:00
Deze twee ploegen vechten voor laatste plekje in de WorldTour

Deze twee ploegen vechten voor laatste plekje in de WorldTour

09:00
Vlak voor transfer: Evenepoel spreekt klare taal over deelname de Ronde van Lombardije

Vlak voor transfer: Evenepoel spreekt klare taal over deelname de Ronde van Lombardije

08:00
Wielercommentator van Eurosport sterft op amper 52-jarige leeftijd in bizarre omstandigheden

Wielercommentator van Eurosport sterft op amper 52-jarige leeftijd in bizarre omstandigheden

07:30
Toptalent Seixas onderhandelde met Soudal Quick-Step: Lefevere onthult waar het misliep

Toptalent Seixas onderhandelde met Soudal Quick-Step: Lefevere onthult waar het misliep

07:00
Stevige reality check: Tadej Pogacar schrikt zich een bult

Stevige reality check: Tadej Pogacar schrikt zich een bult

21:30
'Deze renners mogen vertrekken bij Lotto en Intermarché-Wanty, Lotto-Belg vindt verrassende nieuwe ploeg'

'Deze renners mogen vertrekken bij Lotto en Intermarché-Wanty, Lotto-Belg vindt verrassende nieuwe ploeg'

20:30
"Verschrikkelijk": Jan Bakelants trekt aan de alarmbel over Tadej Pogacar

"Verschrikkelijk": Jan Bakelants trekt aan de alarmbel over Tadej Pogacar

20:00
Van Gucht doet duidelijke oproep aan Evenepoel: "Zitten daar allemaal op te wachten"

Van Gucht doet duidelijke oproep aan Evenepoel: "Zitten daar allemaal op te wachten"

19:00
"Hij heeft de code gekraakt": Van der Poel de enige die Pogacar kan kloppen

"Hij heeft de code gekraakt": Van der Poel de enige die Pogacar kan kloppen

18:30
Jonas Vingegaard blikt met gemengde gevoelens terug op zijn seizoen

Jonas Vingegaard blikt met gemengde gevoelens terug op zijn seizoen

18:00
Thibau Nys onthult waarom hij het veldrijden niet wil loslaten

Thibau Nys onthult waarom hij het veldrijden niet wil loslaten

17:00
Juan Ayuso haalt stevig uit naar "agressief" management van UAE Team Emirates-XRG

Juan Ayuso haalt stevig uit naar "agressief" management van UAE Team Emirates-XRG

16:30
"Altijd wel iets aan de hand": veel vragen bij transfer van Uijtdebroeks naar Movistar

"Altijd wel iets aan de hand": veel vragen bij transfer van Uijtdebroeks naar Movistar

16:00
Soudal Quick-Step ziet renner na zeven jaar vertrekken, Lucinda Brand verlengt bij Lidl-Trek

Soudal Quick-Step ziet renner na zeven jaar vertrekken, Lucinda Brand verlengt bij Lidl-Trek

15:00
'Miljoenen euro's schuld: fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty botst op stevig obstakel'

'Miljoenen euro's schuld: fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty botst op stevig obstakel'

14:00
Mathieu van der Poel spreekt over potentieel einde van zijn carrière en heeft al één zaak zo goed als beslist

Mathieu van der Poel spreekt over potentieel einde van zijn carrière en heeft al één zaak zo goed als beslist

13:30
Meeus komt verrassend uit de hoek over komst van Evenepoel en klampt zich vast aan sprankeltje hoop

Meeus komt verrassend uit de hoek over komst van Evenepoel en klampt zich vast aan sprankeltje hoop

13:00
José De Cauwer raakt maar niet uitgepraat over ongelooflijke stunt van Mathieu van der Poel: "Crazy!"

José De Cauwer raakt maar niet uitgepraat over ongelooflijke stunt van Mathieu van der Poel: "Crazy!"

12:30
Lampaert twijfelt of Evenepoel zal slagen in ultieme missie en spreekt over financieel aspect van transfer

Lampaert twijfelt of Evenepoel zal slagen in ultieme missie en spreekt over financieel aspect van transfer

08/10
Belgische wielrenner, ooit goed voor top 20 in Parijs-Roubaix, zwaait na meer dan 15 jaar af op eigen bodem

Belgische wielrenner, ooit goed voor top 20 in Parijs-Roubaix, zwaait na meer dan 15 jaar af op eigen bodem

08/10
Mathieu van der Poel geeft extra uitleg bij vakantie en de rust waar hij nog steeds nood aan heeft

Mathieu van der Poel geeft extra uitleg bij vakantie en de rust waar hij nog steeds nood aan heeft

08/10
Oumi Rayane zet de puntjes op de i en zegt hoe Remco Evenepoel haar wel of niet geholpen heeft Naast de fiets

Oumi Rayane zet de puntjes op de i en zegt hoe Remco Evenepoel haar wel of niet geholpen heeft

08/10
Del Grosso in voetsporen Van der Poel, maar volgende opvolger staat al klaar: "Alpecin-Deceuninck ideaal team"

Del Grosso in voetsporen Van der Poel, maar volgende opvolger staat al klaar: "Alpecin-Deceuninck ideaal team"

08/10
Van der Poel heeft toegegeven dat hij last had van septemberitis: "Meer trainingen niet afgewerkt dan wel"

Van der Poel heeft toegegeven dat hij last had van septemberitis: "Meer trainingen niet afgewerkt dan wel"

08/10
Evenepoel en zijn ouders kunnen supertrots zijn: deze keer staat Oumi in spotlights (en op balkon stadhuis) Naast de fiets

Evenepoel en zijn ouders kunnen supertrots zijn: deze keer staat Oumi in spotlights (en op balkon stadhuis)

08/10
"De vraag van één miljoen, en meer": De Cauwer uit zijn twijfels over Evenepoel

"De vraag van één miljoen, en meer": De Cauwer uit zijn twijfels over Evenepoel

08/10
Visma-Lease a Bike krijgt slecht nieuws over opvallende nieuwkomer

Visma-Lease a Bike krijgt slecht nieuws over opvallende nieuwkomer

07/10
Door Van Aert: Van der Poel onthult hoe hij zijn mindset helemaal veranderde

Door Van Aert: Van der Poel onthult hoe hij zijn mindset helemaal veranderde

07/10
Koers met vier renners: Pogacar, Vingegaard, Roglic en Del Toro nemen het tegen elkaar op

Koers met vier renners: Pogacar, Vingegaard, Roglic en Del Toro nemen het tegen elkaar op

07/10
Evenepoel en Roglic niet samen in één ploeg? Sloveen zaait twijfel over zijn toekomst

Evenepoel en Roglic niet samen in één ploeg? Sloveen zaait twijfel over zijn toekomst

07/10
Krijgt hij een plaats bij fusieploeg van Lotto en Intermarché? Toon Aerts heeft nieuws

Krijgt hij een plaats bij fusieploeg van Lotto en Intermarché? Toon Aerts heeft nieuws

07/10
"Was echt nodig": Sven Nys onthult hoe Thibau Nys zich heeft ontspannen na zwaar wegseizoen

"Was echt nodig": Sven Nys onthult hoe Thibau Nys zich heeft ontspannen na zwaar wegseizoen

07/10
🎥 Jordi Meeus schiet raak in Binche, onvermijdelijke Tadej Pogacar wint met opmerkelijke aanval

🎥 Jordi Meeus schiet raak in Binche, onvermijdelijke Tadej Pogacar wint met opmerkelijke aanval

07/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Thibau Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Primoz Roglic Jordi Meeus Sven Vanthourenhout Wout Van Aert Baptiste Planckaert Lucinda Brand Sven Nys Cian Uijtdebroeks Toon Aerts Arjen Livyns Patrick Lefevere Stephane Heulot Demi Vollering Lorena Wiebes Tibor Del Grosso

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved