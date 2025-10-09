Sportanker Ruben Van Gucht staat vandaag voor de rechter

Wielerjournalist Ruben Van Gucht moet zich vandaag verantwoorden voor de politierechter in Gent. De zaak betreft een incident dat plaatsvond tijdens een verkeerscontrole in december vorig jaar, waarbij Van Gucht positief testte op alcoholgebruik achter het stuur.

Verkeersveilige Nacht

Het feitenrelaas dateert van de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 december 2024. Tijdens een controleactie op de E17 ter hoogte van Nazareth, in het kader van de Verkeersveilige Nacht in Oost-Vlaanderen, legde Van Gucht een positieve ademtest af. Volgens het parket van Gent werd zijn rijbewijs toen onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.

Van Gucht gaf in een eerdere reactie aan Het Laatste Nieuws aan dat hij 0,50 mg/l blies, wat overeenkomt met ongeveer 1,15 promille alcohol in het bloed. “Bij 0,49 mg/l had ik zes uur aan de kant gestaan, nu 15 dagen”, verklaarde hij. Hij erkende de fout en gaf aan de gevolgen te aanvaarden: “De rechter zal een straf uitspreken en ik zal die aanvaarden.”

Reactie en vervolging

Van Gucht gaf aan geen excuses te zoeken voor zijn gedrag. “Ik ben ook kwaad geweest op mezelf en zoek geen enkel excuus. Wat ik deed, was verkeerd. Punt uit”, stelde hij. Hij benadrukte dat hij zich bewust is van de impact van zijn daden, maar voegde eraan toe dat hij geen enkel contract ondertekende waarin staat dat ik rolmodel moet zijn, nadat hij op zijn voorbeeldfunctie werd gewezen.

Van Gucht is niet de enige BV die recent in opspraak kwam wegens alcoholgebruik in het verkeer. In dezelfde periode werden ook Zita Wauters en Tom Waes veroordeeld voor soortgelijke feiten. De zaak rond Van Gucht wordt vandaag behandeld.