Toptalent Seixas onderhandelde met Soudal Quick-Step: Lefevere onthult waar het misliep

Paul Seixas (19) lijkt het volgende supertalent te worden in het wielrennen. Bijna had de Fransman voor Soudal Quick-Step gereden.

In het veldrijden brak Paul Seixas niet echt door, maar op de weg doet de jonge Fransman dat zeker wel. Bij de junioren won Seixas vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik, werd hij derde in de EK-wegrit en wereldkampioen tijdrijden bij de junioren.

Zoals Remco Evenepoel sloeg Seixas de beloften over, al reed hij dit jaar wel nog enkele koersen bij de beloften. Zo reed hij de Ronde van de Toekomst, waar Seixas het eindklassement won voor Jarno Widar.

Bij de profs maakte Seixas ook al veel indruk. Hij werd derde op het Frans kampioenschap tijdrijden, werd achtste in het eindklassement van de Dauphiné en derde in de EK-wegrit. Enkel Pogacar en Evenepoel waren daar beter.

Soudal Quick-Step greep naast Paul Seixas

Seixas rijdt nu bij Decathlon-AG2R, maar dat had ook bij Soudal Quick-Step kunnen zijn. "Hij is bij ons in Wevelgem geweest en zag een transfer naar onze ploeg ook absoluut zitten", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

"Uiteindelijk is dat afgesprongen omdat Decathlon financieel een tandje bij heeft gestoken en omdat wij geen contract van lange duur konden aanbieden." Seixas ligt nu vast tot eind 2027, wellicht volgt er binnenkort een nieuwe contractverlenging bij Decathlon-CMA CGM.