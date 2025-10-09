Vijf op een rij? Pogacar zit met een vreemd gevoel voor de Ronde van Lombardije

Tadej Pogacar heeft in een interview met La Gazzetta dello Sport zijn ambities uitgesproken voor de Ronde van Lombardije. De Sloveense renner gaat voor een vijfde opeenvolgende overwinning in deze klassieker, waarmee hij het record van Fausto Coppi zou evenaren.

Hoewel Pogacar op het punt staat een historische prestatie neer te zetten, relativeert hij het belang van cijfers. “Met statistieken en records ben ik niet zo bezig”, liet hij weten aan de Italiaanse krant. “Ik start uiteraard met de wil en het doel om mezelf op te volgen.”

Geen tweestrijd met Evenepoel

Over de concurrentie is Pogacar helder. Hij noemt Remco Evenepoel als een van de belangrijkste uitdagers, maar weigert het duel te herleiden tot een tweestrijd. “Remco Evenepoel wordt opnieuw een grote uitdager, ja, maar je zal mij nooit horen spreken over een tweemansgevecht. Dat is onrespectvol naar andere renners toe”, aldus Pogacar.

Tijdens recente wedstrijden zoals de EK-wegrit en Tre Valli Varesine stond Pogacar op het podium naast jonge talenten als Paul Seixas en Albert Philipsen, beiden 19 jaar oud. Naar aanleiding daarvan kreeg hij de vraag of hij zich op zijn 27ste stilaan ‘oud’ begint te voelen. “Een beetje wel, ja”, antwoordde hij met een lach over dat vreemde gevoel.

Pogacar ziet de opkomst van jongere renners als een normaal fenomeen binnen de sport. “De nieuwe generaties zijn op komst en dat is gewoon normaal”, stelde hij. Tegelijkertijd beschouwt hij dit als een extra drijfveer.





Toekomst

“Het is ook een extra motivatie voor mij om tegen nieuwe concurrenten te racen en te proberen hen te verslaan.” Hij erkent dat de jonge lichting hem in de toekomst het vuur aan de schenen zal leggen: “Ze zullen het mij zeer moeilijk maken in de toekomst.”

De Ronde van Lombardije geldt als het laatste Monument van het seizoen en vormt tevens Pogacars afsluitende koers van het jaar. Zijn voorbereiding en motivatie zijn volgens eigen zeggen intact, met het vizier gericht op een vijfde opeenvolgende overwinning.