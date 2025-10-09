Vlak voor transfer: Evenepoel spreekt klare taal over deelname de Ronde van Lombardije

Remco Evenepoel neemt zaterdag deel aan de Ronde van Lombardije, de laatste Monument-klassieker van het seizoen. De renner van Soudal Quick-Step blikt vooruit op de koers en bevestigt zijn ambities voor een sterk resultaat in Bergamo.

De 119e editie van Il Lombardia start in Como en eindigt na 238 kilometer in Bergamo. Het parcours telt zeven beklimmingen, waaronder Madonna del Ghisallo, Roncola, Berbenno, Passo della Crocetta, Zambla Alta, Passo di Ganda en Colle Aperto. In totaal moeten de renners 4.400 hoogtemeters overwinnen.

Vier medailles

Evenepoel, die recent vier medailles behaalde op het WK en EK, is kopman van Soudal Quick-Step. Hij maakt er zijn achtste deelname aan een Monument-koers. “Lombardije is een prachtige wedstrijd die veel herinneringen oproept”, verklaarde hij in een persmededeling van de ploeg aan onze redactie.

“Tegelijk is het een zware koers, waarin je echt sterk moet zijn om mee te doen voor een mooi resultaat. Ik voel dat ik hier aankom met een goede vorm en een solide ploeg rond mij, en dat geeft vertrouwen in mijn kansen.”

Selectie Soudal Quick-Step voor Lombardije

Naast Evenepoel bestaat de selectie van Soudal Quick-Step uit Mattia Cattaneo, Gianmarco Garofoli, Mikel Landa, Junior Lecerf, Pieter Serry en Louis Vervaeke. Landa eindigde in 2022 als derde in deze wedstrijd. Lecerf won eerder de Piccolo Lombardia, de U23-versie van de koers.





Sportdirecteur Davide Bramati bevestigt de collectieve ambitie. “We hebben nog één grote wedstrijd dit seizoen en willen de Wolfpack-mentaliteit tonen die ons al veel overwinningen heeft opgeleverd. Remco is gemotiveerd om zijn seizoen sterk af te sluiten en wij zijn gemotiveerd om hem optimaal te ondersteunen voor een goed resultaat in deze prestigieuze koers.”