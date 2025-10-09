Wielercommentator van Eurosport sterft op amper 52-jarige leeftijd in bizarre omstandigheden

Guillaume Di Grazia, bekend als wielercommentator bij Eurosport, is op 52-jarige leeftijd overleden. Het tragische incident vond plaats tijdens een lokale stierenfeest in Zuid-Frankrijk. De omstandigheden van zijn overlijden zijn door Franse media als uitzonderlijk omschreven.

Volgens berichtgeving van L’Équipe kwam Di Grazia om het leven tijdens een evenement in Rodilhan, nabij Nîmes. Het betrof een zogenoemde ‘fête taurine’, een traditioneel feest waarbij stieren door de straten worden geleid. Di Grazia bevond zich als toeschouwer op een verhoogde structuur die plots instortte. Hij werd daarbij dodelijk getroffen.

De lokale autoriteiten bevestigden dat het ongeval plaatsvond op zondag 6 oktober. De commentator werd ter plaatse verzorgd, maar overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Het parket van Nîmes heeft een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het incident.

Loopbaan bij Eurosport

Guillaume Di Grazia was sinds 2000 actief bij Eurosport en groeide uit tot een vaste stem bij wielerwedstrijden. Hij verzorgde jarenlang de verslaggeving van grote koersen zoals de Tour de France, Giro d’Italia en Vuelta. Zijn commentaar werd gekenmerkt door kennis van zaken en een rustige stijl.

Naast wielrennen volgde Di Grazia ook andere sporten, waaronder tennis en wintersport. Hij was een vertrouwd gezicht voor de Franse kijkers en genoot aanzien binnen de sportjournalistiek. Eurosport bracht na het nieuws een korte verklaring uit waarin het diep bedroefd reageerde op het overlijden van hun collega.

Reacties en verder onderzoek

Het ongeval heeft in Frankrijk tot verslagen reacties geleid. Zowel collega-journalisten als sportliefhebbers betuigden hun medeleven. De burgemeester van Rodilhan sprak van een verschrikkelijk drama en benadrukte dat de veiligheid van het evenement nu grondig geëvalueerd zal worden.

Het gerechtelijk onderzoek richt zich op de stabiliteit van de constructie waarop Di Grazia zich bevond. Er wordt nagegaan of de installatie voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. De organisatie van het feest heeft voorlopig geen publieke verklaring afgelegd.