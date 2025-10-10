Gelooft Evenepoel echt dat hij Pogacar kan kloppen in de Ronde van Lombardije?

Remco Evenepoel sprak op de persconferentie voorafgaand aan de Ronde van Lombardije over zijn huidige vorm, ambities tegenover Tadej Pogacar en het emotionele afscheid van zijn ploeg.

Tijdens de persconferentie gaf Remco Evenepoel aan dat hij zich in topvorm bevindt. "Ik heb op het WK en EK gewoon mijn best gedaan", citeert Het Belang van Limburg onze landgenoot. Hij benadrukte dat zijn prestaties in eendagswedstrijden een nieuw hoogtepunt hebben bereikt. "Mijn niveau in eendagswedstrijden was nog nooit beter, maar ten opzichte van Tadej is er nog altijd een verschil."

Vlakke gedeelte

Evenepoel erkende dat Pogacar een sterke tegenstander blijft, maar sluit een overwinning niet uit. "Of ik geloof dat ik kan winnen tegen Pogacar? Waarom niet, anders was ik hier niet", stelde hij. Hij wees op het parcours als mogelijk strategisch element. "Het vlakke gedeelte in de finale kan een impact hebben en ik voel me nog altijd goed."

Laatste koers voor Wolfpack

Naast sportieve ambities speelt ook het afscheid van zijn ploeg een rol in Evenepoels motivatie. Hij benadrukte dat zijn val in de editie van 2020 geen invloed meer heeft. "Aan die crash denk ik niet meer, dat is verwerkt. Dat het mijn laatste wedstrijd is voor Wolfpack, is een extra motivatie om er nog één keer voor te gaan."

Evenepoel sprak met waardering over zijn tijd bij de ploeg. "Het is een mooie periode geweest. Er waren veel mooie herinneringen en ook slechte momenten, maar de mooie overheersen. Ik kan niet zeggen hoe dankbaar ik ben over de kansen die ik heb gekregen."





Dubbel afscheid

Ook teamgenoot Pieter Serry krijgt aandacht van Evenepoel. "Voor Pieter Serry is het een belangrijke koers. Zijn allerlaatste uit zijn carrière, terwijl ik er nog veel te rijden heb." Hij wenst Serry een waardig afscheid: "Na morgen moet hij zoveel mogelijk genieten, het is voor hem een mooie wedstrijd om mee te eindigen. En de zon zal schijnen. Beter zo dan in de gietende regen afscheid te moeten nemen."