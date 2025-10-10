Paul Herygers zegt nu al wie deze winter het EK, BK en WK veldrijden zal winnen

Paul Herygers zegt nu al wie deze winter het EK, BK en WK veldrijden zal winnen
Foto: © photonews

Paul Herygers heeft in een vooruitblik voor de Krant van West-Vlaanderen zijn inschatting gegeven over de drie belangrijkste kampioenschappen van het veldritseizoen. Volgens de analist zijn de parcoursen dit jaar dermate specifiek dat de favorieten zich duidelijk aftekenen.

Herygers verwacht een selectieve koers op het Belgisch kampioenschap in Beringen. “Het BK moet Iserbyt liggen, al geldt dat ook voor Vanthourenhout”, stelt hij bij de Krant van West-Vlaanderen.

Nervositeit

De locatie roept volgens hem bij veel renners nervositeit op. “De helft van het peloton zal met angst naar de mijnterril in Beringen trekken”, is hij overtuigd in zijn betoog.

Voor het Europees kampioenschap in Middelkerke noemt Herygers Laurens Sweeck als uitgesproken kanshebber. Onze landgenoot leeft zelf ook voluit toe naar dat doel. Het zand is zijn favoriete speelterrein.

“Heel moeilijk is het dit seizoen niet: het EK in Middelkerke voor Sweeck”, aldus de analist. Hij verwijst naar het vlakke en snelle karakter van het parcours, dat Sweeck goed ligt.

WK in Hulst

Het wereldkampioenschap vindt dan weer plaats in Hulst in Nederland. Herygers ziet daar één duidelijke favoriet: “Het WK in Hulst voor Van der Poel.” De Nederlandse renner heeft volgens hem het profiel en de vorm om op dat parcours te domineren.

