Ploegleider Marc Reef zegt waarom de Ronde van Lombardije zo belangrijk is voor Team Visma

Ploegleider Marc Reef heeft in aanloop naar de Ronde van Lombardije toelichting gegeven bij de ambities van Team Visma Lease a Bike. Hij benadrukt het belang van deze koers als afsluiter van het seizoen.

De Ronde van Lombardije vormt traditioneel het laatste monument van het wielerjaar. Reef noemt het een grote koers en wijst op de zwaarte van het parcours. “Het is een heel zware wedstrijd. De beslissende klim, dit jaar de Passo di Ganda, is heel lastig, zeker na zo’n lange dag”, aldus Reef in een officiële mededeling van de ploeg aan onze redactie.

In vorm

De ploeg trekt met vertrouwen naar Italië, mede dankzij recente prestaties in de Giro dell’Emilia, Coppa Bernocchi en Tre Valli Varesine. Reef ziet meerdere renners in vorm. “Cian en Ben rijden goed, en Tiesj wordt sterker naarmate de koers zwaarder wordt, dus hopelijk kunnen ze allemaal een rol spelen in de finale.”

De koers biedt volgens Reef een kans om het seizoen af te sluiten met een sterke collectieve prestatie. De selectie is samengesteld met het oog op veelzijdigheid en koersinzicht. Er wordt niet gerekend op een uitgesproken kopman, maar op meerdere renners die in de finale kunnen meestrijden.

Evaluatie en perspectief

Voor Team Visma Lease a Bike is Lombardije niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een moment van evaluatie. De prestaties in deze koers geven inzicht in de fysieke toestand van de renners en de effectiviteit van de seizoensopbouw. Reef benadrukt dat motivatie en voorbereiding cruciaal zijn.

De ploegleiding ziet de wedstrijd als een test voor de jongere renners en als een waardige afsluiter voor Tiesj Benoot die zijn laatste koers voor Team Visma rijdt. Reef sluit af met vertrouwen in de selectie: “We starten met een sterke ploeg”, besluit hij.