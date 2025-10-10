Serieus mispakt aan Remco Evenepoel: "Ik was nog vol in die veronderstelling"

Remco Evenepoel rijdt zaterdag met de Ronde van Lombardije zijn laatste koers voor Soudal Quick-Step. Tim Declercq blikt terug op eerste kennismaking met Remco Evenepoel tijdens winterstage in 2017.

Tijdens een winterstage van Quick-Step in december 2017 kreeg het team gezelschap van een 17-jarige junior, Remco Evenepoel, toen nog actief bij Acrog Balen. Tim Declercq herinnert zich het moment.

Ontfermen over jonge Evenepoel

“Ik kende zijn naam wel min of meer”, aldus de ervaren knecht die zelf een punt achter zijn loopbaan zette na het voorbije seizoen in Het Nieuwsblad. Evenepoel had als eerstejaarsjunior al opvallende resultaten geboekt, maar zijn aanwezigheid bij de profs was uitzonderlijk.

Declercq ging uit van een begeleidende rol. “Ik dacht: ik zal me maar een beetje over die jongen ontfermen.” Hij gaf de jonge renner enkele raadgevingen. “Overdoe je niet, je bent jong, het is normaal als je moet lossen.”

Daarbij ging hij ervan uit dat Evenepoel nog moest wennen aan het niveau van de profs: “Ik was nog vol in de veronderstelling dat hij een sterveling was zoals wij.” De eerste kilometers op vlak terrein verliepen zonder problemen. “Op het vlakke draaide Remco gewoon makkelijk mee”, aldus Declercq. De echte test volgde bergop, waar Enric Mas, toen de beste klimmer van de ploeg, het tempo opvoerde.





Evenepoel maakte indruk

Tijdens de beklimming zette Mas de groep onder druk. “Enric Mas begon aan de boom te schudden”, vertelt Declercq. De meeste renners moesten lossen, maar Evenepoel bleef vooraan. “Iedereen loste, behalve Remco”, aldus Declercq, die zelf de aansluiting verloor.

Het moment maakte indruk: “Ik was er niet meer bij, weggereden door de jongen waar ik me over zou gaan ontfermen”, zegt Declercq met een lach. De prestatie van Evenepoel op die dag liet een blijvende indruk na bij de ploeg.