Tiesj Benoot zit met grootse plannen om zijn passage bij Team Visma af te sluiten

Tiesj Benoot staat aan de vooravond van zijn laatste koers voor Team Visma Lease a Bike. De Ronde van Lombardije vormt het sluitstuk van zijn seizoen én van zijn periode bij de Nederlandse ploeg. In een vooruitblik op de officiële teamwebsite deelt hij zijn ambities en fysieke toestand.

Benoot keerde recent terug in competitie na ziekte, waardoor hij het WK in Rwanda moest missen. Zijn optreden op het EK toonde volgens de ploeg aan dat hij opnieuw op niveau presteert. “Ik wil het seizoen echt met een goed gevoel afsluiten”, verklaarde Benoot in een persmededeling van zijn ploeg aan onze redactie.

Benoot mikt op goede afsluiter

De Ronde van Lombardije biedt daarvoor een geschikte gelegenheid. De renner erkent dat het parcours uitdagend is. “De sfeer in de koers is geweldig en de omgeving is prachtig, ook al zijn de beklimmingen misschien iets te zwaar voor mij”, gaf hij aan.

Toch ziet hij kansen, zeker met de aankomst in Bergamo. “Het is de perfecte wedstrijd voor klimmers, zeker met een aankomst in Bergamo zoals dit jaar.” Benoot benadrukt dat hij geen uitgesproken favoriet is, maar hoopt op een goede dag. “Het is een eerlijke koers: ik hoop gewoon op een goede dag”, aldus de Belg.

Geen uitgesproken kopman

Zijn rol binnen de ploeg blijft belangrijk, ook al is het zijn laatste optreden in Visma-kleuren. Team Visma Lease a Bike start zonder uitgesproken kopman, maar met meerdere troeven. Naast Benoot maken ook Cian Uijtdebroeks, Ben Tulett en Sepp Kuss deel uit van de selectie. De ploeg mikt op een collectieve prestatie, waarbij meerdere renners een rol kunnen spelen in de finale.

De koers geldt als het vijfde en laatste monument van het seizoen. De beklimmingen, waaronder de Passo di Ganda, vormen een beslissende factor. Benoots vermogen om sterker te worden naarmate de wedstrijd vordert, kan daarbij een rol spelen.