🎥 Mathieu van der Poel kan er om lachen: heerlijke zelfspot en bloopers van Ruben Van Gucht

Ruben Van Gucht is een van de opvallende deelnemers aan De Slimste Mens ter Wereld. Hij wordt als sportjournalist bij de favorieten gerekend om het drieëntwintigste seizoen te winnen.

Deze week kwam Ruben Van Gucht nog minder fraai in het nieuws. Het VRT-gezicht moest zich donderdag bij de politierechter verantwoorden nadat hij in december vorig jaar betrapt werd met 1,15 promille in zijn bloed.

Het rijbewijs van Van Gucht werd voor 15 dagen ingetrokken, drie weken later na de feiten zat Van Gucht opnieuw achter het stuur. Maar hij had zijn rijbewijs nog niet teruggekregen. Volgens zijn advocaat ging het om een misverstand.

Het parket wil dat echter verder onderzoeken en daarom werd de zaak uitgesteld naar 18 december. Van Gucht moet ook een bloedanalyse laten afnemen, om een beeld te krijgen van zijn alcoholgebruik van de laatste tijd.

Van Gucht in De Ideale Wereld

Eerder deze week dook Ruben Van Gucht op bij De Ideale Wereld. Daarin reageert hij, met veel zelfspot, op een clash met collega Peter Vandenbempt in De Slimste Mens ter Wereld. Ook Wout van Aert neemt dit seizoen deel.

Ook Mathieu van der Poel heeft het filmpje gezien en gaf het een like op Instagram. Op de sociale media van De Ideale Wereld werden ook nog enkele bloopers gedeeld, ook Van Gucht moest duidelijk lachen met het scenario.