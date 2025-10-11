🎥 Tadej Pogacar zet opdringerige fans stevig op hun plaats tijdens verkenning

Tadej Pogacar kan voor de vijfde keer op rij de Ronde van Lombardije winnen. De Sloveen kreeg bij zijn verkenning van het parcours te maken met enkele lastige fans.

Met het WK in Rwanda, het EK in Frankrijk en afgelopen dinsdag nog Tre Valli Varesine won Tadej Pogacar de drie laatste koersen waar hij aan de start stond. Ook in de Ronde van Lombardije is hij topfavoriet.

Vooraf lijkt het niet de vraag of Pogacar zal winnen, maar hoeveel kilometer hij solo zal rijden en met welke voorsprong hij zal winnen. Zo dominant rijdt de Sloveen op dit moment rond. Enkel pech kan hem van een vijfde zege op rij houden.

Al twee keer won Pogacar op het parcours van Como naar Bergamo, in 2021 en 2023, maar toch ging hij deze week nog het parcours verkennen. Dat deed de wereldkampioen met zijn verloofde Urska Zigart.

Pogacar heeft last van opdringerige fans tijdens verkenning Lombardije

Al kreeg Pogacar wel twee keer te maken met opdringerige fans die de wereldkampioen probeerden te volgen. Eerst riep Pogacar dat de fan aan de andere kant moest rijden, de twee keer snauwde Pogacar: 'Geef ons wat ruimte, we zijn aan het werken'.

Pogacar trainde nu wel in zijn regenboogtrui, na de Tour pakte de Sloveen uit met enkele opvallende shirts met een duidelijke boodschap voor zijn fans. Pogacar pakte toen onder meer uit met een 'Niet storen' en 'Geen foto's' uitrusting.

Tadej Pogačar during yesterday’s Il Lombardia recon: “Where are you riding, go on the right side.” 😬



🎥: https://t.co/sjeZznM96z #ILombardia pic.twitter.com/rUJMsRmaft — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) October 10, 2025