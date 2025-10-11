Lampaert kent echte reden voor vertrek Evenepoel, Lefevere deelt nog een steekje uit

Remco Evenepoel rijdt met de Ronde van Lombardije zijn allerlaatste wedstrijd voor Soudal Quick-Step. Yves Lampaert zit met gemengde gevoelens, Patrick Lefevere deelt toch nog een klein steekje uit.

Na zeven jaar komt er straks een einde aan het huwelijk tussen Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step. Yves Lampaert, die er niet bij is in Italië, was een van de renners die al die tijd ploegmaat was van Evenepoel.

"Zijn vertrek doet toch pijn in ons hart. Wij hebben hem onder onze vleugels genomen en hebben ons over hem ontfermd. Dat is goed gelukt. Hij is een garantie op resultaten, maar in de sport komen en gaan renners", zegt Lampaert bij Sporza Daily.

Al weet Lampaert ook de echte reden voor het vertrek van Evenepoel. "Ik begrijp hem ook wel. Ik denk dat hij zich vooral financieel zal verbeteren. Sportief, dat moet nog blijken. Maar ik hoop het voor hem en ik wens hem zeker die Tour de France toe."

Lefevere over vertrek Evenepoel bij Soudal Quick-Step

Patrick Lefevere ziet dan weer dat Evenepoel volgend jaar voor een andere ploeg zal rijden, maar zijn entourage zal niet veel veranderen. "Hij meent dat hij nu meer kan leren bij een ander team en andere mensen. Hoewel, hij neemt een vijftal personeelsleden mee, zeker?", lacht Lefevere.





Evenepoel neemt ploegleider Klaas Lodewyck, verzorger David Geeroms, mecanicien Dario Kloeck en ploegmaat Mattia Cattaneo mee naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Ook ex-bondscoach Sven Vanthourenhout komt hij tegen bij de Duitse ploeg.

"Ik ben zelf met pensioen, het is wat het is", gaat Lefevere verder. "Remco is ook een paar keer loyaal geweest tegenover mij, want hij is voor minder geld gebleven. Maar die andere teams blijven gaan."