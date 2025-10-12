Concurrent geen fan van de lefgozer in Remco Evenepoel: "Hij was supersterk en nam heel veel risico's"

Een gebrek aan lef kun je Remco Evenepoel zelden verwijten. Dat heeft ook één van zijn concurrenten ondertussen begrepen.

Naast Pogacar en Evenepoel stond ook Michael Storer op het podium in de Ronde van Lombardije. De derde plaats van de Australiër was misschien de grootste verrassing, al werd hij wel bij het rijtje kanshebbers geplaatst voor een mooie ereplaats. Zelf had hij vooral een top tien voor ogen als realistische doelstelling in het laatste Monument van het seizoen.

Bij Cycling Pro Net heeft de renner van Tudor uit de doeken gedaan wat zijn benadering was. "Ik probeerde me zo lang mogelijk vast te klampen bij wat je zou kunnen omschrijven als de kopgroep, ook al ging Tadej Pogacar ervandoor en deed hij zijn ding." Storer wilde dus zo lang mogelijk in de groep Evenepoel blijven: zo kan je het het best verwoorden.

Storer grootste bedreiging voor tweede plek Evenepoel

Die groep omvatte niet veel renners meer in de finale. "De groep werd steeds verder uitgedund en ik bleef eraan hangen. Ik ben blij dat ik derde ben kunnen worden." Storer bleek nog de gevaarlijkste uitdager voor Evenepoel in de strijd om de tweede plaats, maar kon de Belg toch niet volgen. Die strijd was wel een ervaring voor de 28-jarige renner.

"Hij nam heel veel risico's in de afdaling", zegt Storer over Evenepoel. Zoveel risico's nemen was nu niet bepaald iets wat Storer voor ogen had. "Ik had in de bochten veel pijn in de benen. Eens ik zijn wiel niet meer hield, kon ik wel wat sneller gaan. Hij was gewoon supersterk, ik kon niet meer die sprintjes trekken om nog aan te klampen."





Imago van Evenepoel als slecht daler verleden tijd

Het zijn wel opvallende woorden die Storer uitspreekt, want ooit had Evenepoel nog de reputatie een matig daler te zijn. Dat imago mag definitief geklasseerd worden, als we Storer mogen geloven. Evenepoel kon nog meer dan een minuut wegrijden van Storer.