De Cauwer prijst Van der Poel voor het zorgen voor de uitzondering: "Een van de mooiste dingen"

De Cauwer prijst Van der Poel voor het zorgen voor de uitzondering: "Een van de mooiste dingen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

José De Cauwer weet dat de regels vaak bevestigd worden met een uitzondering. De regel in het hedendaagse wielrennen is dat Pogacar de beste is. Uitzonderlijk kan hij toch geklopt worden.

Als dat gebeurt, is het Mathieu van der Poel die het doet. Eigenlijk is hij de enige die Tadej Pogacar te grazen kon nemen op een belangrijke afspraak dit seizoen. Pogacar was de afgelopen weken heer en meester in klimkoersen. Als je dan bedenkt dat hij ook de Ronde van Vlaanderen won en tweede eindigde in Roubaix, besef je: hij kan alles.

Niet vergeten dat hij in Parijs-Roubaix samen op pad was met Van der Poel. Als Pogacar niet valt, is het ook nog niet zeker hoe het in de Helleklassieker eindigt. "Hij heeft daar weinig of geen blessures aan overgehouden", herinnert De Cauwer zich bij Sporza. "Daar heb je dan een van de mooiste dingen gezien die we dit jaar hebben gezien."

Pogacar moest in Roubaix het onderspit delven

De voormalige bondscoach legt meteen ook uit wat hij daar mee bedoelt. "De strijd tegen Mathieu van der Poel voor 10 à 15 kilometer, waar hij uiteindelijk dan toch één keer het onderspit moet delven." Van dat gevecht tussen de twee giganten uit het wielrennen, heeft De Cauwer enorm genoten. Van der Poel kon het op zijn terrein toch nog halen.

Ook daar was het verschil nog klein, maar op zulke parcoursen is het dan toch nog mogelijk om Pogacar te kloppen. "Voor de rest was hij eigenlijk altijd de beste." Vanaf het moment dat het min of meer bergop gaat, is het bijna onmogelijk om hem van de zege te houden. Er kan ook niet zoals vroeger geanticipeerd worden door andere renners.

Van der Poel mag trots zijn

Pogacar durft immers zelf ook met een aanval van ver komen. Daardoor komt er ook steeds minder ploegtactiek aan te pas. Van der Poel mag er echt trots op zijn dat hij Pogacar een paar keer heeft kunnen verslaan.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jose De Cauwer
Mathieu Van Der Poel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Concurrent geen fan van de lefgozer in Remco Evenepoel: "Hij was supersterk en nam heel veel risico's"

Concurrent geen fan van de lefgozer in Remco Evenepoel: "Hij was supersterk en nam heel veel risico's"

11:00
"Ik snap het niet": José De Cauwer stelt zich vragen bij Jonas Vingegaard

"Ik snap het niet": José De Cauwer stelt zich vragen bij Jonas Vingegaard

07:00
Revolutie nodig in het wielrennen? Mathieu van der Poel is het volkomen eens met Tadej Pogacar

Revolutie nodig in het wielrennen? Mathieu van der Poel is het volkomen eens met Tadej Pogacar

20:30
Evenepoel neemt afscheid van de ploeg, maar Belgische ploegmaat zegt de koers vaarwel: grote emoties na finish

Evenepoel neemt afscheid van de ploeg, maar Belgische ploegmaat zegt de koers vaarwel: grote emoties na finish

09:00
Remco Evenepoel bekijkt de realiteit heel erg nuchter en pakt uit met een grapje over Tadej Pogacar

Remco Evenepoel bekijkt de realiteit heel erg nuchter en pakt uit met een grapje over Tadej Pogacar

08:30
Thibau Nys heeft nieuwe tatoeage laten zetten en zal nu nooit meer vergeten waar het in de koers over gaat

Thibau Nys heeft nieuwe tatoeage laten zetten en zal nu nooit meer vergeten waar het in de koers over gaat

08:00
Tadej Pogacar klopt zich op de borst na uitmuntend seizoen: "Mag dat weeral zeggen"

Tadej Pogacar klopt zich op de borst na uitmuntend seizoen: "Mag dat weeral zeggen"

17:30
Deze boodschap heeft Evenepoel voor ploeg waar hij groot werd na laatste meters voor Soudal Quick-Step

Deze boodschap heeft Evenepoel voor ploeg waar hij groot werd na laatste meters voor Soudal Quick-Step

07:42
🎥 Vijf op een rij: Tadej Pogacar laat Remco Evenepoel ook in Ronde van Lombardije met lege handen achter

🎥 Vijf op een rij: Tadej Pogacar laat Remco Evenepoel ook in Ronde van Lombardije met lege handen achter

16:57
🎥 Opnieuw tweede: Evenepoel geeft reden waarom hij helemaal niet reageerde op aanval van Pogacar

🎥 Opnieuw tweede: Evenepoel geeft reden waarom hij helemaal niet reageerde op aanval van Pogacar

18:00
🎥 Mathieu van der Poel kan er om lachen: heerlijke zelfspot en bloopers van Ruben Van Gucht Naast de fiets

🎥 Mathieu van der Poel kan er om lachen: heerlijke zelfspot en bloopers van Ruben Van Gucht

21:30
🎥 Tadej Pogacar moet lachen om uitspraak van Remco Evenepoel

🎥 Tadej Pogacar moet lachen om uitspraak van Remco Evenepoel

12:00
Lange solo's van Tadej Pogacar: zelfs verloofde Urska Zigart moet iets toegeven

Lange solo's van Tadej Pogacar: zelfs verloofde Urska Zigart moet iets toegeven

16:00
Vader Patrick ziet opvallende gelijkenis tussen Remco Evenepoel en Vincent Kompany

Vader Patrick ziet opvallende gelijkenis tussen Remco Evenepoel en Vincent Kompany

20:00
🎥 Opnieuw drama bij Nederlandse vrouwen op WK gravel: "Snap het gewoon niet"

🎥 Opnieuw drama bij Nederlandse vrouwen op WK gravel: "Snap het gewoon niet"

19:00
🎥 Tadej Pogacar zet opdringerige fans stevig op hun plaats tijdens verkenning

🎥 Tadej Pogacar zet opdringerige fans stevig op hun plaats tijdens verkenning

11/10
Meurisse spreekt opvallende wens uit over Pogacar voor Ronde van Lombardije

Meurisse spreekt opvallende wens uit over Pogacar voor Ronde van Lombardije

12:30
José De Cauwer noemt verrassende Belg als gevaarlijke klant voor het WK gravel

José De Cauwer noemt verrassende Belg als gevaarlijke klant voor het WK gravel

16:30
Allerlaatste koers voor Pieter Serry: "Pas dan zal het doordringen"

Allerlaatste koers voor Pieter Serry: "Pas dan zal het doordringen"

15:00
Met de grove borstel: Bas Tietema neemt afscheid van acht renners, waaronder neef van Boonen

Met de grove borstel: Bas Tietema neemt afscheid van acht renners, waaronder neef van Boonen

14:00
CEO Jurgen Foré is bikkelhard: geen groot afscheid voor Evenepoel bij Soudal Quick-Step

CEO Jurgen Foré is bikkelhard: geen groot afscheid voor Evenepoel bij Soudal Quick-Step

13:30
📷 Na drie weken rust en radiostilte: Wout van Aert maakt meteen indruk

📷 Na drie weken rust en radiostilte: Wout van Aert maakt meteen indruk

13:00
Laatste keer voor Soudal Quick-Step: Lefevere verklapt berichtje van Evenepoel

Laatste keer voor Soudal Quick-Step: Lefevere verklapt berichtje van Evenepoel

11/10
Grote droom van Mathieu van der Poel komt opnieuw stapje dichterbij

Grote droom van Mathieu van der Poel komt opnieuw stapje dichterbij

10/10
Einde contract bij UAE Team Emirates-XRG na topjaar? Tim Wellens heeft nieuws

Einde contract bij UAE Team Emirates-XRG na topjaar? Tim Wellens heeft nieuws

11/10
Lampaert kent echte reden voor vertrek Evenepoel, Lefevere deelt nog een steekje uit

Lampaert kent echte reden voor vertrek Evenepoel, Lefevere deelt nog een steekje uit

11/10
Belgisch talent vertrekt bij Lotto, maar vindt onderdak bij Wout van Aert en co

Belgisch talent vertrekt bij Lotto, maar vindt onderdak bij Wout van Aert en co

11/10
Lodewyck neemt net als Evenepoel afscheid van Soudal Quick-Step, maar is klaar en duidelijk

Lodewyck neemt net als Evenepoel afscheid van Soudal Quick-Step, maar is klaar en duidelijk

11/10
"Ik wist meteen dat het serieus was": Patrick Lefevere blikt terug op bijzonder telefoontje

"Ik wist meteen dat het serieus was": Patrick Lefevere blikt terug op bijzonder telefoontje

11/10
Vorig jaar de beste crosser na Mathieu van der Poel zit met vervelend gevoel: "Het is frustrerend"

Vorig jaar de beste crosser na Mathieu van der Poel zit met vervelend gevoel: "Het is frustrerend"

10/10
Heeft Mathieu van der Poel spijt dat hij niet deelnam aan het WK in Rwanda?

Heeft Mathieu van der Poel spijt dat hij niet deelnam aan het WK in Rwanda?

10/10
Vader Evenepoel onthult de overwinning van zijn zoon waar hij het meest fier op is

Vader Evenepoel onthult de overwinning van zijn zoon waar hij het meest fier op is

10/10
Supertalent vs ultratalent: Bondscoach zet Widar op juiste plekje op internationale wielerkaart

Supertalent vs ultratalent: Bondscoach zet Widar op juiste plekje op internationale wielerkaart

10/10
Amateurrenners not amused nadat profs hun records van de tabellen rijden

Amateurrenners not amused nadat profs hun records van de tabellen rijden

10/10
Serieus mispakt aan Remco Evenepoel: "Ik was nog vol in die veronderstelling"

Serieus mispakt aan Remco Evenepoel: "Ik was nog vol in die veronderstelling"

10/10
Ploegleider Marc Reef zegt waarom de Ronde van Lombardije zo belangrijk is voor Team Visma

Ploegleider Marc Reef zegt waarom de Ronde van Lombardije zo belangrijk is voor Team Visma

10/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Tiesj Benoot Pieter Serry Patrick Lefevere Jose De Cauwer Laurens Sweeck Patrick Evenepoel Marc Reef Tim Declercq Jonas Vingegaard Rasmussen Derek Gee Sanne Cant Lorena Wiebes Eli Iserbyt Shirin van Anrooij Thibau Nys Michael Vanthourenhout Yves Lampaert

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved