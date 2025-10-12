De Cauwer prijst Van der Poel voor het zorgen voor de uitzondering: "Een van de mooiste dingen"

José De Cauwer weet dat de regels vaak bevestigd worden met een uitzondering. De regel in het hedendaagse wielrennen is dat Pogacar de beste is. Uitzonderlijk kan hij toch geklopt worden.

Als dat gebeurt, is het Mathieu van der Poel die het doet. Eigenlijk is hij de enige die Tadej Pogacar te grazen kon nemen op een belangrijke afspraak dit seizoen. Pogacar was de afgelopen weken heer en meester in klimkoersen. Als je dan bedenkt dat hij ook de Ronde van Vlaanderen won en tweede eindigde in Roubaix, besef je: hij kan alles.

Niet vergeten dat hij in Parijs-Roubaix samen op pad was met Van der Poel. Als Pogacar niet valt, is het ook nog niet zeker hoe het in de Helleklassieker eindigt. "Hij heeft daar weinig of geen blessures aan overgehouden", herinnert De Cauwer zich bij Sporza. "Daar heb je dan een van de mooiste dingen gezien die we dit jaar hebben gezien."

Pogacar moest in Roubaix het onderspit delven

De voormalige bondscoach legt meteen ook uit wat hij daar mee bedoelt. "De strijd tegen Mathieu van der Poel voor 10 à 15 kilometer, waar hij uiteindelijk dan toch één keer het onderspit moet delven." Van dat gevecht tussen de twee giganten uit het wielrennen, heeft De Cauwer enorm genoten. Van der Poel kon het op zijn terrein toch nog halen.

Ook daar was het verschil nog klein, maar op zulke parcoursen is het dan toch nog mogelijk om Pogacar te kloppen. "Voor de rest was hij eigenlijk altijd de beste." Vanaf het moment dat het min of meer bergop gaat, is het bijna onmogelijk om hem van de zege te houden. Er kan ook niet zoals vroeger geanticipeerd worden door andere renners.





Van der Poel mag trots zijn

Pogacar durft immers zelf ook met een aanval van ver komen. Daardoor komt er ook steeds minder ploegtactiek aan te pas. Van der Poel mag er echt trots op zijn dat hij Pogacar een paar keer heeft kunnen verslaan.