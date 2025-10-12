Deze boodschap heeft Evenepoel voor ploeg waar hij groot werd na laatste meters voor Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel heeft zijn laatste meters gereden als renner van Soudal Quick-Step. Uiteraard hoorde daar een boodschap bij om afscheid te nemen.

Zijn periode bij Quick-Step heeft geduurd van 2019 tot het einde van 2025. In al deze jaren heeft Evenepoel de ploeg een eindzege in een grote ronde bezorgd, twee overwinningen in Luik-Bastenaken-Luik en heel wat titels in kampioenschappen. In de omgekeerde richting heeft de ploeg Evenepoel ook groot gemaakt: hij werd één van de beste renners uit het peloton.

Toen hij in de Ronde van Lombardije als tweede over de meet kwam, zagen we Evenepoel naar zijn oortje grijpen en iets zeggen in de radio. Het is nu ook bekend wat zijn boodschap was voor de rest van de ploeg. "Bedankt voor alles mannen. Het was een eer om de leider van dit team te zijn", richtte Evenepoel zich tot alle renners en stafleden.

Evenepoel eert sponsors bij afscheid

Evenepoel zelf werd dan weer bedankt door Davide Bramati, die de ploegleider was voor deze wedstrijd in de volgwagen. Evenepoel wees nog een keer naar de sponsors op zijn truitje. Het truitje waar hij zijn laatste wedstrijd mee reed voor Soudal Quick-Step, zal toch wel een heel speciaal shirt blijven. Dat gaf hij zelf achteraf ook toe.

"Ik moet nog zien wat ik ga doen met dit truitje. Eerst moet het uiteraard gewassen worden", lachte Evenepoel. "Het zijn heel mooie jaren geweest. Ik ben heel fier dat ik de leider mocht zijn van deze ploeg", herhaalde hij nog een keertje. Dat was duidelijk zijn sentiment na zijn laatste koers voor Soudal Quick-Step. "Ik ga het koesteren voor de rest van mijn leven."





Volgend jaar naar Red Bull-BORA-hansgrohe

Evenepoel zal 's avonds in het hotel ongetwijfeld ook nog wel een speech gegeven hebben om echt afscheid te nemen van Soudal Quick-Step en helemaal een punt te zetten achter deze bijzondere periode. Volgend jaar rijdt hij voor Red Bull-BORA-hansgrohe.