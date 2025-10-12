Evenepoel neemt afscheid van de ploeg, maar Belgische ploegmaat zegt de koers vaarwel: grote emoties na finish

Naast het afscheid van Evenepoel ging in de ploeg bij Soudal Quick-Step ook veel aandacht naar het afscheid van Pieter Serry. Die heeft immers een punt achter zijn carrière gezet.

Met een groene krans op zijn hoofd bevestigde Serry voor het laatst zijn aanwezigheid in een wielerwedstrijd. Hij beëindigde zijn carrière met een DNF. Dat was op zich geen verrassing, want zo eindigden ook de vorige drie koersen. "Ik had slecht geslapen", zei Serry aan de finish aan VTM NIEUWS. "Ik zag mijn hele carrière voor mijn ogen passeren. Ik heb echt geprobeerd, maar het was te moeilijk."

De Ronde van Lombardije is natuurlijk ook niet zomaar een wedstrijd. "Om in zo'n koers een goed resultaat te rijden, moet je honderd procent zijn. Misschien was ik slechts negentig procent. Ook in het hoofd heb ik het misschien iets te veel laten hangen. Ik was met mijn gedachten wat te veel met mijn familie", bekent een heel eerlijke Serry.

Pieter Serry krijgt mooie complimenten

Dat is uiteraard zeer begrijpelijk. "Ik besef nog niet dat het effectief eindigt. In het peloton kwamen renners me zeggen dat ze blij waren om niet meer in mijn wiel te moeten afzien. Dat zijn mooie complimenten. Ik voelde op het podium het respect van de ploeg en van iedereen." Serry werd meer dan terecht gelauwerd tijdens de ploegvoorstelling.

Serry speelde de afgelopen jaren een nuttige rol als helper van Remco Evenepoel. "De jaren aan de zijde van Remco zijn voorbijgevlogen. Het was een hele grote eer voor mij om zo lang en zo veel met hem te mogen koersen." Na de finish liepen de emoties hoog op. "Het was emotioneel bij het eerste contact met mijn vrouw na de koers."





Serry denkt aan familie in laatste kilometers

Serry vertelt het ook met de tranen in zijn ogen. "In de laatste vijf kilometer heb ik constant aan mijn familie gedacht. Ik heb ook gedacht aan mijn pépé, die overleden is. Dat was een moeilijk moment." Dat hoort er bij een afscheid bij, maar Serry mag zeker en vast trots zijn op zijn carrière.