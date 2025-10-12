Evenepoel neemt afscheid van de ploeg, maar Belgische ploegmaat zegt de koers vaarwel: grote emoties na finish

Evenepoel neemt afscheid van de ploeg, maar Belgische ploegmaat zegt de koers vaarwel: grote emoties na finish
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Naast het afscheid van Evenepoel ging in de ploeg bij Soudal Quick-Step ook veel aandacht naar het afscheid van Pieter Serry. Die heeft immers een punt achter zijn carrière gezet.

Met een groene krans op zijn hoofd bevestigde Serry voor het laatst zijn aanwezigheid in een wielerwedstrijd. Hij beëindigde zijn carrière met een DNF. Dat was op zich geen verrassing, want zo eindigden ook de vorige drie koersen. "Ik had slecht geslapen", zei Serry aan de finish aan VTM NIEUWS. "Ik zag mijn hele carrière voor mijn ogen passeren. Ik heb echt geprobeerd, maar het was te moeilijk."

De Ronde van Lombardije is natuurlijk ook niet zomaar een wedstrijd. "Om in zo'n koers een goed resultaat te rijden, moet je honderd procent zijn. Misschien was ik slechts negentig procent. Ook in het hoofd heb ik het misschien iets te veel laten hangen. Ik was met mijn gedachten wat te veel met mijn familie", bekent een heel eerlijke Serry.

Pieter Serry krijgt mooie complimenten

Dat is uiteraard zeer begrijpelijk. "Ik besef nog niet dat het effectief eindigt. In het peloton kwamen renners me zeggen dat ze blij waren om niet meer in mijn wiel te moeten afzien. Dat zijn mooie complimenten. Ik voelde op het podium het respect van de ploeg en van iedereen." Serry werd meer dan terecht gelauwerd tijdens de ploegvoorstelling. 

Serry speelde de afgelopen jaren een nuttige rol als helper van Remco Evenepoel. "De jaren aan de zijde van Remco zijn voorbijgevlogen. Het was een hele grote eer voor mij om zo lang en zo veel met hem te mogen koersen." Na de finish liepen de emoties hoog op. "Het was emotioneel bij het eerste contact met mijn vrouw na de koers."

Serry denkt aan familie in laatste kilometers

Serry vertelt het ook met de tranen in zijn ogen. "In de laatste vijf kilometer heb ik constant aan mijn familie gedacht. Ik heb ook gedacht aan mijn pépé, die overleden is. Dat was een moeilijk moment." Dat hoort er bij een afscheid bij, maar Serry mag zeker en vast trots zijn op zijn carrière.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Pieter Serry

Meer nieuws

Concurrent geen fan van de lefgozer in Remco Evenepoel: "Hij was supersterk en nam heel veel risico's"

Concurrent geen fan van de lefgozer in Remco Evenepoel: "Hij was supersterk en nam heel veel risico's"

11:00
De Cauwer prijst Van der Poel voor het zorgen voor de uitzondering: "Een van de mooiste dingen"

De Cauwer prijst Van der Poel voor het zorgen voor de uitzondering: "Een van de mooiste dingen"

10:00
Remco Evenepoel bekijkt de realiteit heel erg nuchter en pakt uit met een grapje over Tadej Pogacar

Remco Evenepoel bekijkt de realiteit heel erg nuchter en pakt uit met een grapje over Tadej Pogacar

08:30
Thibau Nys heeft nieuwe tatoeage laten zetten en zal nu nooit meer vergeten waar het in de koers over gaat

Thibau Nys heeft nieuwe tatoeage laten zetten en zal nu nooit meer vergeten waar het in de koers over gaat

08:00
Deze boodschap heeft Evenepoel voor ploeg waar hij groot werd na laatste meters voor Soudal Quick-Step

Deze boodschap heeft Evenepoel voor ploeg waar hij groot werd na laatste meters voor Soudal Quick-Step

07:42
"Ik snap het niet": José De Cauwer stelt zich vragen bij Jonas Vingegaard

"Ik snap het niet": José De Cauwer stelt zich vragen bij Jonas Vingegaard

07:00
Allerlaatste koers voor Pieter Serry: "Pas dan zal het doordringen"

Allerlaatste koers voor Pieter Serry: "Pas dan zal het doordringen"

15:00
🎥 Mathieu van der Poel kan er om lachen: heerlijke zelfspot en bloopers van Ruben Van Gucht Naast de fiets

🎥 Mathieu van der Poel kan er om lachen: heerlijke zelfspot en bloopers van Ruben Van Gucht

21:30
Revolutie nodig in het wielrennen? Mathieu van der Poel is het volkomen eens met Tadej Pogacar

Revolutie nodig in het wielrennen? Mathieu van der Poel is het volkomen eens met Tadej Pogacar

20:30
Vader Patrick ziet opvallende gelijkenis tussen Remco Evenepoel en Vincent Kompany

Vader Patrick ziet opvallende gelijkenis tussen Remco Evenepoel en Vincent Kompany

20:00
🎥 Opnieuw drama bij Nederlandse vrouwen op WK gravel: "Snap het gewoon niet"

🎥 Opnieuw drama bij Nederlandse vrouwen op WK gravel: "Snap het gewoon niet"

19:00
🎥 Opnieuw tweede: Evenepoel geeft reden waarom hij helemaal niet reageerde op aanval van Pogacar

🎥 Opnieuw tweede: Evenepoel geeft reden waarom hij helemaal niet reageerde op aanval van Pogacar

18:00
Tadej Pogacar klopt zich op de borst na uitmuntend seizoen: "Mag dat weeral zeggen"

Tadej Pogacar klopt zich op de borst na uitmuntend seizoen: "Mag dat weeral zeggen"

17:30
🎥 Vijf op een rij: Tadej Pogacar laat Remco Evenepoel ook in Ronde van Lombardije met lege handen achter

🎥 Vijf op een rij: Tadej Pogacar laat Remco Evenepoel ook in Ronde van Lombardije met lege handen achter

16:57
José De Cauwer noemt verrassende Belg als gevaarlijke klant voor het WK gravel

José De Cauwer noemt verrassende Belg als gevaarlijke klant voor het WK gravel

16:30
Lange solo's van Tadej Pogacar: zelfs verloofde Urska Zigart moet iets toegeven

Lange solo's van Tadej Pogacar: zelfs verloofde Urska Zigart moet iets toegeven

16:00
Met de grove borstel: Bas Tietema neemt afscheid van acht renners, waaronder neef van Boonen

Met de grove borstel: Bas Tietema neemt afscheid van acht renners, waaronder neef van Boonen

14:00
CEO Jurgen Foré is bikkelhard: geen groot afscheid voor Evenepoel bij Soudal Quick-Step

CEO Jurgen Foré is bikkelhard: geen groot afscheid voor Evenepoel bij Soudal Quick-Step

13:30
📷 Na drie weken rust en radiostilte: Wout van Aert maakt meteen indruk

📷 Na drie weken rust en radiostilte: Wout van Aert maakt meteen indruk

13:00
Meurisse spreekt opvallende wens uit over Pogacar voor Ronde van Lombardije

Meurisse spreekt opvallende wens uit over Pogacar voor Ronde van Lombardije

12:30
🎥 Tadej Pogacar moet lachen om uitspraak van Remco Evenepoel

🎥 Tadej Pogacar moet lachen om uitspraak van Remco Evenepoel

12:00
Laatste keer voor Soudal Quick-Step: Lefevere verklapt berichtje van Evenepoel

Laatste keer voor Soudal Quick-Step: Lefevere verklapt berichtje van Evenepoel

11/10
🎥 Tadej Pogacar zet opdringerige fans stevig op hun plaats tijdens verkenning

🎥 Tadej Pogacar zet opdringerige fans stevig op hun plaats tijdens verkenning

11/10
Einde contract bij UAE Team Emirates-XRG na topjaar? Tim Wellens heeft nieuws

Einde contract bij UAE Team Emirates-XRG na topjaar? Tim Wellens heeft nieuws

11/10
Lampaert kent echte reden voor vertrek Evenepoel, Lefevere deelt nog een steekje uit

Lampaert kent echte reden voor vertrek Evenepoel, Lefevere deelt nog een steekje uit

11/10
Belgisch talent vertrekt bij Lotto, maar vindt onderdak bij Wout van Aert en co

Belgisch talent vertrekt bij Lotto, maar vindt onderdak bij Wout van Aert en co

11/10
Lodewyck neemt net als Evenepoel afscheid van Soudal Quick-Step, maar is klaar en duidelijk

Lodewyck neemt net als Evenepoel afscheid van Soudal Quick-Step, maar is klaar en duidelijk

11/10
"Ik wist meteen dat het serieus was": Patrick Lefevere blikt terug op bijzonder telefoontje

"Ik wist meteen dat het serieus was": Patrick Lefevere blikt terug op bijzonder telefoontje

11/10
Vader Evenepoel onthult de overwinning van zijn zoon waar hij het meest fier op is

Vader Evenepoel onthult de overwinning van zijn zoon waar hij het meest fier op is

10/10
Vorig jaar de beste crosser na Mathieu van der Poel zit met vervelend gevoel: "Het is frustrerend"

Vorig jaar de beste crosser na Mathieu van der Poel zit met vervelend gevoel: "Het is frustrerend"

10/10
Supertalent vs ultratalent: Bondscoach zet Widar op juiste plekje op internationale wielerkaart

Supertalent vs ultratalent: Bondscoach zet Widar op juiste plekje op internationale wielerkaart

10/10
Gelooft Evenepoel echt dat hij Pogacar kan kloppen in de Ronde van Lombardije?

Gelooft Evenepoel echt dat hij Pogacar kan kloppen in de Ronde van Lombardije?

10/10
Grote droom van Mathieu van der Poel komt opnieuw stapje dichterbij

Grote droom van Mathieu van der Poel komt opnieuw stapje dichterbij

10/10
Amateurrenners not amused nadat profs hun records van de tabellen rijden

Amateurrenners not amused nadat profs hun records van de tabellen rijden

10/10
Serieus mispakt aan Remco Evenepoel: "Ik was nog vol in die veronderstelling"

Serieus mispakt aan Remco Evenepoel: "Ik was nog vol in die veronderstelling"

10/10
Ploegleider Marc Reef zegt waarom de Ronde van Lombardije zo belangrijk is voor Team Visma

Ploegleider Marc Reef zegt waarom de Ronde van Lombardije zo belangrijk is voor Team Visma

10/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Tiesj Benoot Pieter Serry Patrick Lefevere Jose De Cauwer Laurens Sweeck Patrick Evenepoel Marc Reef Tim Declercq Jonas Vingegaard Rasmussen Derek Gee Sanne Cant Lorena Wiebes Eli Iserbyt Shirin van Anrooij Thibau Nys Michael Vanthourenhout Yves Lampaert

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved