"Ik snap het niet": José De Cauwer stelt zich vragen bij Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard stond verrassend aan de start van het EK wielrennen. De Deen moest voor halfweg koers echter al lossen uit het peloton en gaf op.

Geen Jonas Vingegaard aan de start van de Ronde van Lombardije, de Deen liet het laatste monument voor het derde jaar op rij links liggen. Bij zijn laatste deelname in 2022 werd Vingegaard 16de.

José De Cauwer begreep niet waarom de Deen niet aanwezig was in Lombardije. "Vorige week start hij op het Europees kampioenschap. Als je daar voor getraind had, dan had je toch altijd de Ronde van Lombardije moeten rijden?", zei hij bij VRT1.

Had Vingegaard wel getraind voor het EK?

Al was het op EK duidelijk dat Vingegaard niet de vorm had om de Ronde van Lombardije te rijden. "Ik snap het niet. Meten is weten, dat is het devies van Visma-Lease a Bike. Hij gaat naar het EK en wordt op 109 kilometer van de streep gelost", ging De Cauwer verder.

"Hoe kan dat nu, de dag van vandaag? Vroeger kon dat, omdat renners je konden wijsmaken wat ze wilden. Maar nu?", verwijst De Cauwer naar de trainingen die nu meteen worden geüpload. Al was de tank wellicht ook mentaal leeg bij Vingegaard na de Tour en de Vuelta.





"In de Tour is hij mentaal echt diep gegaan. Tot de voorlaatste dag, waar hij op een veel sterkere Pogacar is gebotst. En dat wilde hij niet toegeven. Dat moet mentaal enorm zwaar zijn. Maar dan reed hij wel nog een formidabele Vuelta", besloot De Cauwer nog.