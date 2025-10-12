Mathieu in de USA: weer heel wat foto's gelost en Van der Poel reageert zelf: "Het beste gezelschap"

We weten dat Mathieu van der Poel inmiddels is teruggekeerd, maar niet lang geleden zat hij in de USA. Hij kon daar rekenen op goed gezelschap.

Mathieu van der Poel was onlangs weer in ons land, onder meer om een debat over ondernemen bij te wonen. Daar vertelde hij over zijn zogenaamd 'actieve vakantie' in de Verenigde Staten. Die vakantie is inmiddels dus weer achter de rug. In Amerika kon de wielrenner na afloop van het wegseizoen tijd spenderen met zijn vriendin Roxanne.

Enkele dagen geleden heeft Roxanne Bertels op haar Instagrampagina nog heel wat foto's gedeeld over hun gezamenlijke vakantie in de States. Op heel wat van die foto's staat ook ene Mathieu van der Poel. Zo waren Roxanne en Mathieu op een gegeven moment allebei uitgedost in een coole, zwarte sportoutfit, met witte kousen.

Van der Poel houdt van snelle auto's ... en eenvoud

Naast sporten was er duidelijk ook tijd voor ontspanning, want op een aantal van de foto's ziet Van der Poel er heel erg relaxed uit. Een koffie en snelle sportauto's zijn in het leven van Mathieu van der Poel ook nooit ver weg. Al houdt hij ook van eenvoud: een omhelzing voor het oversteken van een zebrapad hoort evengoed bij de mooie momenten.

Roxanne schrijft bij de online geplaatste fotoreeks de veelzeggende woorden: USA trip. Ze heeft duidelijk een hele fijne tijd gehad in de Verenigde Staten. Ditzelfde geldt ook voor Mathieu van der Poel. "Het beste gezelschap", schrijft hij in de comments. Of hij het nu over zichzelf of over Roxanne heeft, laten we in het midden.

Mathieu en Roxanne krijgen veel complimenten

In elk geval krijgen Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels weer heel wat complimenten. Veel mensen vinden hen een heel erg leuk stel. Het geluk dat ze samen beleven tussen alle koersen door is hen dan ook van harte gegund.