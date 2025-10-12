Michael Boogerd vindt dat ook Evenepoel de koers saai kan maken: "De enige is Mathieu van der Poel"

Foto: © photonews

Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn dan toch bij uitstek de drie toppers die boven de rest uitsteken. Met Pogacar op eenzame hoogte.

De heerschappij van Pogacar in het moderne wielrennen is zo groot dat de koers door sommigen wel als saai wordt beschouwd. Dat kan een probleem worden om de kijkers in de ban van de koers te houden. Al moet Pogacar niets verweten worden. Dat is toch wat Michael Boogerd verklaarde in de Nederlandse krant De Telegraaf.

Zonder Pogacar is het ook perfect mogelijk om een saaie koers te krijgen. Dat is alvast de mening van de voormalige wielerprof. "Dan is het Remco Evenepoel die de anderen kansloos laat. Je hebt eerst Pogacar die heel heel veel stappen verder is en daarna Evenepoel die heel veel stappen verder is dan de rest van het veld", aldus Boogerd.

Van der Poel bood Pogacar partij

Dat is alvast een mening die klopt zoals een bus als we ons mogen baseren op de laatste wedstrijden. Pogacar stak met kop en schouders boven iedereen uit en Evenepoel was veruit de tweede beste man in koers. "De enige man die Pogacar echt partij heeft kunnen bieden, is onze eigen Mathieu van der Poel", wijst Boogerd naar de Nederlandse topper.

Van der Poel is zowat haast de enige die op zijn terrein nog in staat wordt geacht om Tadej Pogacar te verslaan. "Tijdens Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix moest Pogacar echt zijn meerdere in hem erkennen in een eendaagse wedstrijd." Zo zijn er toch twee Monumenten geweest die Pogacar niet kon winnen. Anders was hij met alle vijf aan de haal.

Van Aert klopte Pogacar in laatste Tourrit

In de laatste etappe van de Tour hebben we ook gezien dat een Van Aert op zijn best de Sloveen ook nog wel aankan, als hij een parcours op maat krijgt. Alleen mag dan niet vergeten worden dat Pogacar drie weken lang met andere belangen heeft gekoerst. 

