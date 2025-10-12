Thibau Nys heeft nieuwe tatoeage laten zetten en zal nu nooit meer vergeten waar het in de koers over gaat

Thibau Nys heeft nieuwe tatoeage laten zetten en zal nu nooit meer vergeten waar het in de koers over gaat
Foto: © photonews

Thibau Nys heeft nog eens een nieuwe tatoeage laten zetten. Die geeft aan wat voor een belangrijke plek de koers heeft in zijn leven.

Iedereen weet natuurlijk dat de koers een grote plek inneemt in zijn leven, aangezien hij profrenner is op de weg en in het veldrijden. Hij is één van de weinige renners die na een doorbraak op de weg ook nog een relatief uitgebreid crossprogramma wil rijden. De liefde voor de koers heeft Nys nu laten vereeuwigen via een tatoeage op zijn lichaam.

Het is geen geheim dat Nys een fan is van tatoeages. Hij heeft al een paar jaar enkele tattoos staan op zijn rechterarm, zoals te zien is bovenaan op de foto. Hij heeft eerder al wel eens verklaard dat hij geen tatoeages zou laten zetten op andere delen van zijn lichaam. Nu blijkt dat hij ondertussen toch van een andere mening is toegedaan.

Nys toont zijn blote torso

Een post op zijn Instagrampagina spreekt immers boekdelen. Thibau Nys heeft een hele reeks foto's en filmpjes online geplaatst, maar vooral de eerste foto wekt de aandacht. Op deze afbeelding is hij te zien tijdens een fotoshoot. Op zijn ontbloot bovenlijf staat in het midden van zijn borstkas horizontaal een tekst gedrukt in hoofdletters.

Het is geen tekst die hij er zomaar eventjes opgeschreven heeft, het gaat wel degelijk om een tatoeage. De tekst is de volgende: la tête et les jambes. Of in het Nederlands: het hoofd en de benen. Als het daar goed zit, kom je inderdaad al een heel eind. Nys heeft de essentie van het wielrennen op zijn lijf laten tatoeëren, zoveel is duidelijk.

Onder andere Ayuso reageert

Thibau Nys krijgt alvast veel positieve reacties op zijn Instagrampost. Met Juan Ayuso heeft zelfs één van de bekendste renners uit het peloton gereageerd. Volgend jaar worden ze op de weg overigens ploegmaats bij Lidl-Trek.

