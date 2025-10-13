"Doe ik mijn hoed voor af": Lefevere spreekt met bewondering over Evenepoel

"Doe ik mijn hoed voor af": Lefevere spreekt met bewondering over Evenepoel

Patrick Lefevere was meer dan een halve eeuw actief in het wielrennen. Hij zag de koers dan ook hard veranderen en heeft veel respect voor de huidige generatie renners.

De professionalisering van het wielrennen zorgt ervoor dat veel jonge renners het vooral mentaal moeilijk krijgen. Vroeger kon Patrick Lefevere nog met zijn renners aan de toog zitten met een pint om zaken te bespreken.

Met Remco Evenepoel was dat niet mogelijk, want de olympische kampioen drinkt geen alcohol. "Voor zijn werkethiek doe ik mijn hoed af. Want topcoureur zijn is vandaag niet leuk meer", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. 

Lefevere ziet renners weinig eten

Lefevere vergelijkt het met de tijd van Eddy Merckx. Toen won je de Tour in bed en moest je van tafel gaan als je nog net iets kon eten. Zelf kon Lefevere als renner frieten links laten liggen tussen 1 januari en 15 oktober. 

Maar alle renners hadden toen in hun koffer bij een koers wel altijd iets mee om te zondigen. Vandaag de dag is dat niet meer mogelijk, alle voeding wordt tot op de gram afgewogen en alle calorie wordt geteld.  

"Als je dat vergelijkt met wat renners vandaag allemaal moeten doen en laten, spreken we over een andere wereld. Het zijn kleine porties die de chefs nu voor hun neus zetten," stelt Lefevere nog. 

