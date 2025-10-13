Geen vakantie voor Evenepoel: de plicht roept al bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Met de Ronde van Lombardije heeft Remco Evenepoel zijn laatste koers van het seizoen gereden. Zijn vakantie moet hij wel nog even uitstellen.

Een tweede plaats was voor Remco Evenepoel voor de derde week op rij het hoogst haalbare in de Ronde van Lombardije. In het tijdrijden pakte Evenepoel wel de Europese titel en de wereldtitel.

Acht keer kon Evenepoel zegevieren dit jaar, waarvan zes keer in het tijdrijden. Naast het WK en het EK won hij ook een tijdrit in Romandië, de Dauphiné, het BK en in de Tour. Hij won ook de Brabantse Pijl en een rit in de Tour of Britain.

Het seizoen begon voor Evenepoel pas in april door een lange revalidatie, maar kwam toch aan 45 koersdagen dit jaar. Tijd voor vakantie is het echter nog niet, want Evenepoel heeft nog verplichtingen bij zijn nieuwe ploeg.

Evenepoel moet naar teamdagen van Red Bull-BORA-hansgrohe

"Dat is nog niet voor direct. Eerst zijn er wat testen en teamcamp, maar daarna volgt vakantie", zei zijn vrouw Oumi bij HLN. Evenepoel wordt tussen 20 en 24 oktober in Salzburg verwacht voor de teamdagen van Red Bull-BORA-hansgrohe.





Bij de Duitse ploeg hoopt Evenepoel de kloof met Tadej Pogacar deze winter te kunnen verkleinen, vooral bergop. "Het is spannend, elke nieuwe stap is dat", zei Oumi nog over de transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe.