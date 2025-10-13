Is Van der Poel te kloppen? Bruyneel weet hoe Pogacar Milaan-Sanremo kan winnen

Milaan-Sanremo is samen met Parijs-Roubaix de enige koers waar Tadej Pogacar echt werd geklopt door iemand die beter was. Johan Bruyneeel vraagt zich af hoe de wereldkampioen La Primaveira kan winnen.

Al vijf keer stond Tadej Pogacar aan de start van Milaan-Sanremo, maar winnen lukte nog niet. Bij zijn eerste deelname in 2020 werd hij twaalfde, in 2022 vijfde. In 2023 werd Pogacar vierde, de afgelopen twee jaar derde.

Dit jaar pakte Pogacar het anders aan door al op de Cipressa aan te vallen. Mathieu van der Poel volgde als enige, ook Filippo Ganna kwam nog aansluiten. Vooral Van der Poel maakte het Pogacar bijzonder moeilijk.

Kan Pogacar Van der Poel kloppen in Milaan-Sanremo?

Van der Poel lossen lukte Pogacar niet en dus moet hij volgens Johan Bruyneel nog steviger tekeer gaan. "De koers moet nog zwaarder zijn op de Cipressa. Hij moet daar alleen wegraken, op de Poggio is heel moeilijk", zegt Bruyneel bij The Move.

"Natuurlijk zullen Pogacar en Van der Poel niet altijd in dezelfde conditie aan de start verschijnen. Als Van der Poel twee procentjes minder is, is dat misschien al genoeg", ziet Bruyneel toch een mogelijkheid voor Pogacar om te winnen.





"Ik dacht dit jaar dat hij Van der Poel ging lossen op de Poggio, maar toen viel Van der Poel zélf aan vlak voor de top. Ik denk dat Milaan-Sanremo de moeilijkste gaat worden om te winnen voor Pogacar", vreest Bruyneel wel.