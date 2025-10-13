"Kan dat niet van hem verlangen": manager heel realistisch over Wout van Aert

Jef Van den Bosch, de manager van Wout van Aert, is sinds dit jaar de organisator van de cross in Merksplas. Al verwacht hij niet dat Van Aert ook aan de start zal staan.

Op 15 november wordt in Merksplas de Aardbeiencross georganiseerd. Dit jaar met nieuwe organisatoren, namelijk Jef Van den Bosch en Rob Geuens. Zij nemen over van de De Hoogstraatse Spurters.

Van den Bosch en Geuens willen vooral een financieel rendabele cross organiseren. Zo wordt het parcours compacter gemaakt en zal het VIP-gebeuren plaatsvinden in de gebouwen van de kolonie in plaats van in een VIP-tent.

Van Aert niet in Merksplas

De cross in Merksplas maakt ook nog altijd deel uit van de Superprestige, waardoor er een sterk deelnemersveld zal zijn. Zo zullen onder meer Thibau Nys en Toon Aerts al zeker aan de start staan.

Op Wout van Aert rekent Van den Bosch niet. "Ik kan van Wout niet verlangen dat hij aan de start verschijnt", zegt Van den Bosch bij Het Nieuwsblad. "Hij mag mij altijd verrassen."

Eerder had Paul Herygers al de link gelegd tussen Van den Bosch en Van Aert, waardoor hij Van Aert aan de start had verwacht. Die woorden moest Herygers niet veel later al opnieuw intrekken wegens niet realistisch.