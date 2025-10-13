Meer dan tien miljoen euro: Tadej Pogacar verdiende stevig aan zijn topjaar 2025

Met twintig overwinningen was Tadej Pogacar opnieuw de allerbeste renner van het jaar. De Sloveen verdiende ook stevig wat geld met al zijn successen.

Twee ritten en het eindklassement in de UAE Tour, Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, drie ritten en de eindzege in de Dauphiné, vier ritten en het eindklassement in de Tour, WK, EK, Tre Valli Varesine en Lombardije.

Dat zijn de twintig overwinningen van Tadej Pogacar in 2025. En daar verdiende de Sloveen ook aardig wat geld mee. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Pogacar sinds zijn nieuw contract vorig jaar een jaarloon van 8 miljoen euro bij UAE.

Pogacar verdient 12 miljoen euro in 2025

Daarbij komen nog enkele bonussen. Voor zijn eindzege in de Tour kreeg Pogacar een bonus van één miljoen euro, het WK leverde hem 250.000 euro op. Voor de Giro of Vuelta, die Pogacar niet won, is er een bonus voorzien van een half miljoen euro.

Pogacar heeft ook negen persoonlijke sponsors, wat hem twee miljoen euro zou opleveren. Er zouden in 2026 twee nieuwe sponsors aan boord komen, die elk één miljoen euro zouden betalen. Uit merchandising zou Pogacar nog één miljoen euro halen.





Alles opgeteld zou Pogacar dus zo'n 12 miljoen euro hebben verdiend dit jaar. De wereldkampioen heeft dus niet alleen zijn erelijst goed aangevuld, maar ook zijn bankrekening.