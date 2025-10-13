Twee geheimen: coach van Nys weet waarom Tadej Pogacar zo dominant is

Tadej Pogacar steekt er met kop en schouders bovenuit. Trainer Paul Van Den Bosch ziet twee verklaringen voor de overmacht van de Sloveen.

Van de UAE Tour in februari tot de Ronde van Lombardije in oktober. Acht maanden lang reed Tadej Pogacar op topniveau, bijna overal waar hij aan de start stond was er niets tegen hem te beginnen.

Dat iemand zo lang zo'n niveau kan aanhouden is ook voor Paul Van Den Bosch, trainer van Thibau Nys, uitzonderlijk. Volgens Van Den Bosch is één van de sleutels tot succes van Pogacar zijn belastbaarheid op training.

Het vermogen dat Pogacar aan kan tijdens een duurtraining, zelf onthulde hij dat hij zo'n vijf uur 320 watt kan trappen, is voor andere renners een intervaltraining. "Dat maakt een verschil op lange termijn. Zijn basis ligt simpelweg hoger dan bij zijn concurrenten", zegt Van Den Bosch bij Sporza.

Fysiek én mentaal is Pogacar ijzersterk

Pogacar wordt daardoor minder snel moe in koers en herstelt ook sneller. Daardoor kan hij sneller weer intersiever trainen na een zware inspanning. "Dat is dan de sleutel tot het presteren op zo’n constant hoog niveau."





Niet alleen fysiek, maar ook de mentale kracht van Pogacar is fenomenaal. De Sloveen wil altijd presteren en staat overal aan de start om te winnen. "En dat met het gewicht van torenhoge verwachtingen op zijn schouders. Hij lijkt er schijnbaar altijd zo rustig onder te blijven."