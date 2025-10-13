Uijtdebroeks krijgt pittig afscheidscadeau van Visma-Lease a Bike

Voor heel veel renners zit het seizoen er op, maar niet voor Cian Uijtdebroeks. Hij rijdt deze week nog de laatste rittenkoers in de WorldTour... in China.

Cian Uijtdebroeks trekt straks de deur achter zich dicht bij Visma-Lease a Bike, hij verlaat de Nederlandse ploeg na twee jaar en rijdt vanaf volgend jaar voor Movistar. Al zit zijn taak bij Visma-Lease a Bike er dus nog niet op.

Uijtdebroeks is door de Nederlandse ploeg uitverkoren om deze week de Ronde van Guangxi te rijden. Die rittenkoers wordt ook wel gezien als een soort 'strafkamp', want eigenlijk wil niemand er naar toe, zo laat in het jaar.

Uijtdebroeks rijdt Ronde van Guangxi

Maar Uijtdebroeks reageerde er met de glimlach op. "Ik heb een trip naar China cadeau gekregen", lachte Uijtdebroeks na de Ronde van Lombardije bij Sporza. Vanuit Italië moest Uijtdebroeks zaterdag twee dagen reizen naar China.

Dinsdag staat de eerste etappe op het programma, voor Uijtdebroeks zal dat met een jetlag zijn. Ambities wilde hij, ondanks zijn goede vorm, dan ook niet uitspreken. "We moeten afwachten hoe ik daar uitkom, maar ik heb tot rit 5 en de koninginnenrit om te herstellen."

In de strijd om het eindklassement krijgt Uijtdebroeks in Guangxi onder meer concurrentie van Pello Bilbao, Mattias Skjelmose, Jhonatan Narvaez en Aurelien Paret-Peintre.