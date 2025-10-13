Verklaring voor gelaten indruk: Pogacar verzweeg blessure tijdens de Tour

In de laatste week van de Tour leek Tadej Pogacar zichzelf niet meer. De Sloveen heeft nu toegegeven dat hij last had van een blessure en zelfs twijfelde of hij de Tour kon uitrijden.

Van de eerste dertien ritten in de Tour won Tadej Pogacar er vier, maar van de vier aankomsten bergop die volgden, won Pogacar geen enkele. De Sloveen liet een gelaten of zelfs verveelde indruk, maar er was dus meer aan de hand.

"Ik wilde echt nog een Alpenrit winnen, vooral de etappe naar Col de la Loze, om revanche te nemen voor de nederlaag twee jaar eerder. Maar niet alles verliep volgens plan", zegt Pogacar bij Siol.net.

Knieproblemen bij Pogacar in de Tour

"Daags na de etappe met aankomst op Mont Ventoux had ik problemen met mijn knie en begon ik te twijfelen of ik de koninginnenrit zou overleven en de etappe met aankomst naar La Plagne", gaat de Sloveen verder.

"Bovendien was het extreem slecht en koud weer. Mijn lichaam ging daardoor in stressmodus. Ik hield vocht vast omdat mijn lichaam in shock was. Ik had er echt genoeg van en voelde me niet goed."





Pogacar verdedigde in de laatste week vooral zijn gele trui tegen Vingegaard. In de laatste etappe streed hij toch mee voor de ritzege, maar botste hij op Wout van Aert op Montmartre.