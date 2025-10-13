Wordt veldrijden olympisch? Belgische UCI-topman zegt wanneer knoop wordt doorgehakt

Staat het veldrijden op het programma van de Olympische Winterspelen in 2030? Het IOC neemt daar binnenkort een beslissing over.

Dat het veldrijden in 2030 op het programma zal staan van de Olympische Winterspelen in de Franse Alpen, is bijna zeker. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) moet wel nog zijn goedkeuring geven.

"Het IOC beslist uiteindelijk begin november en ten laatste in februari 2026 (tijdens de Olympische Winterspelen, nvdr.) zullen we het officieel weten", zegt Peter Van den Abeele, Directeur Sports van de Internationale Wielrenunie (UCI), bij HLN.

Veldrijden en veldlopen op de Olympische Winterspelen?

Er ligt een plan op tafel om naast het veldrijden ook het veldlopen vanaf 2030 olympisch te maken. Beide disciplines zouden daarvoor hetzelfde parcours gebruiken, die gedeelde infrastructuur moet het plan kracht bij zetten.

De UCI en internationale atletiekfederatie World Athletics zijn al bijna een jaar bezig met de voorbereidingen. Ook IOC-voorzitter Kirsty Coventry zou het plan genegen zijn. Het Olympisch Charter moet daarvoor wel nog aangepast worden.

De charter stelt dat een sport op de Winterspelen moet plaatsvinden op sneeuw of ijs, bij veldrijden en veldlopen is dat eerder een uitzondering. Binnenkort komt er dus duidelijkheid of het veldrijden ook echt olympisch wordt.