Zijn laatste WK gravel? Greg Van Avermaet trekt zijn conclusies

Op het WK gravel stonden ook heel wat ex-profs aan de start. Voor Greg Van Avermaet lijkt het allemaal veel te serieus te zijn geworden.

Greg Van Avermaet stond met ambitie aan de start op het WK gravel, hij werd uiteindelijk 19de op zo'n vijf minuten van wereldkampioen Florian Vermeersch. Al is het maar de vraag of Van Avermaet volgend jaar het WK nog zal rijden.

Ex-prof Johnny Hoogerland en Van Avermaet reden lang bij elkaar in de buurt. Voor de Nederlander was het wellicht zijn laatste deelname aan het WK, hij vindt dat er te veel stress en valpartijen bij komen kijken.

Net daarom was Hoogerland gestopt met wegwielrennen en vreest hij ook het plezier van gravel te verliezen. "Ik had het er onderweg met Van Avermaet over en hij zei: ik denk dat ik dit volgend jaar ook niet meer ga doen", zegt Hoogerland bij In de Leiderstrui.

Van Avermaet over stress op WK gravel

Van Avermaet bevestigde het gesprek met Hoogerland. "Er staan 280 renners aan de start en die willen allemaal van voren zitten." Van Avermaet en Hoogerland zaten uiteindelijk te ver om een rol van betekenis te spelen.

"Of het erover is, weet ik niet. Het niveau ligt gewoon hoger", stelt Van Avermaet. Dat het niveau hoger ligt op het WK dan in een normale wedstrijd, vindt Van Avermaet ook normaal. "Als je dan gestopt bent, denk je: waarom doe ik dit nog?"

Als ex-prof wil je minder risico's nemen, stelt Van Avermaet. Maar hij bleef wel verder fietsen om toch een goede uitslag neer te zetten. Van Avermaet eindigde dus als 19de op het WK.