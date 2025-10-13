"Zo leerde ik hem kennen:" Serry wist meteen hoe laat het was met Evenepoel

Het tijdperk van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step is na zeven jaar afgelopen. Pieter Serry en Louis Vervaeke beleefden mooie momenten samen met Evenepoel.

Pieter Serry zag Remco Evenepoel als 18-jarige binnenkomen bij Quick-Step en reed ook de meeste koersen samen met Evenepoel. De voorbije zeven jaar waren Serry en Evenepoel maar liefst 132 koersdagen ploegmaats.

"Maar ook de stages met hem waren mooie momenten", zegt Serry bij Sportweekend. "Ik herinner me nog dat ik Remco leerde kennen tijdens een trainingstocht van 5 uur samen met Fabio Jakobsen en op het einde hadden we een hongerklop."

Voor Serry zijn het zaken die hij nooit zal vergeten. Ook Louis Vervaeke, die sinds 2022 voor Soudal Quick-Step rijdt, kon het goed vinden met Evenepoel. "We hebben samen veel stages gedaan en dat was altijd met plezier eigenlijk."

Serry vindt WK 2022 mooiste moment met Evenepoel

Evenepoel boekte in zeven jaar heel veel successen bij Soudal Quick-Step, onder meer vijf ritzeges en het eindklassement in de Vuelta, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en drie keer de Clasica San Sebastian.





Serry kiest er aan ander moment uit als hoogtepunt. "De mooiste herinnering was uiteraard het wereldkampioenschap in Wollongong drie jaar geleden, waarna we op het balkon in Brussel gehuldigd werden."