"Zover zijn we gekomen": De Cauwer ziet Vingegaard conclusies trekken over Pogacar

Tadej Pogacar domineert het wielrennen, enkel in de klassiekers kan Mathieu van der Poel hem het vuur aan de schenen leggen. José De Cauwer ziet bij de concurrentie dan ook gelatenheid.

Zijn laatste vier koersen van het seizoen won Tadej Pogacar met veel overwicht, telkens won hij met een solo van minstens 20 kilometer, op het EK in Frankrijk vertrok de Sloveen zelfs al op 75 kilometer van de streep.

Remco Evenepoel werd drie keer tweede na Pogacar en hoopt deze winter bij Red Bull-BORA-hansgrohe nog een stap vooruit te zetten. Anderen lijken zich dan gewoon neer te leggen bij de suprematie van Pogacar.

Wil Vingegaard Pogacar ontwijken?

"Kijk nu naar Vingegaard. Hij heeft al een klein beetje - heb ik het idee - de handdoek in de ring gegooid. Bij Visma hebben ze al een klein beetje begrepen dat ze misschien andere doelen moeten nastreven", zegt José De Cauwer bij Sporza.

Vingegaard wil het eendagswerk opnieuw ontdekken, als Pogacar niet aan de start staat. En de Deen droomt er ook van om volgend jaar de Giro te rijden, Pogacar zal zich wellicht focussen op de Tour en de Vuelta.



"Zover zijn we nu gekomen. En niemand anders kan eigenlijk iets anders zeggen. Niemand die naar mij kan komen en zeggen 'we gaan dat doen en dan zijn we er'", besluit De Cauwer nog over Pogacar.