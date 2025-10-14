📷 Tom Pidcock doet heel duidelijke aankondiging na afsluiter in Lombardije en WK Gravel

Na een intens slotweekend met deelname aan zowel Il Lombardia als het WK Gravel heeft Tom Pidcock zijn wielerseizoen afgerond. De Britse renner van Q36.5 Pro Cycling blikt tevreden terug en kondigt een rustperiode aan.

Pidcock nam in hetzelfde weekend deel aan twee uiteenlopende wedstrijden. “Lombardije en het WK Gravel in hetzelfde weekend… waarom niet”, kan er met een brede glimlach vanaf op zijn Instangrampagina. “Mijn benen voelen het nu wel.”

In Il Lombardia eindigde hij als zesde. Over die prestatie is hij duidelijk. “Lombardije – wat een prachtige klassieker. We kwamen voor meer, maar ik moet tevreden zijn met de zesde plaats. Ik kom terug.”

WK Gravel

Ook het WK Gravel leverde een bijzondere ervaring op. Normaal was dat een week later voorzien in Frankrijk, maar het werd verplaatst naar Nederland en een weekend vroeger op de agenda gezet. Toch wou de Engelsman er van start gaan.

Zijn voorbereiding was dan ook niet ideaal. “Niet de voorbereiding die ik normaal zou hebben voor een wereldkampioenschap, maar ik heb echt genoten van de dag.” Hij omschreef de wedstrijd als intens. “Gewoon totale chaos vanaf de start, geweldig leuk.”

Seizoensafsluiting en vooruitblik

Pidcock toonde zich tevreden over het voorbije jaar. “Heel blij met het seizoen als geheel en wat we als team hebben bereikt.” Hij bedankte zijn volgers en gaf aan dat de ambities voor het komende jaar hoog liggen. “2026 belooft groter en beter dan ooit te worden.”

Maar nu is het tijd voor vakantie, zo gaf hij nog mee. “Nu is het tijd voor vakantie. De fiets blijft thuis, want het strand roept me”, besloot hij.