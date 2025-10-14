Amateur die Pogacar klopte zit met een probleem: "Ik voel me een beetje schuldig"

Tijdens de Pogi Challenge in Slovenië, een klimwedstrijd voor amateurs, slaagde de Britse renner Andrew Feather erin om wereldkampioen Tadej Pogacar voor te blijven. De 40-jarige Feather was de enige van 1.188 deelnemers die niet door Pogacar werd ingehaald.

De Pogi Challenge vond plaats nabij Krvavec, een Sloveens skioord waar Pogacar in 2009 zijn eerste jeugdwedstrijd won. Het parcours bestond uit 24 kilometer, waarvan de laatste 15 kilometer een gemiddelde stijging van 7,6% kende. De amateurs mochten vijf minuten eerder starten dan Pogacar, die als enige profrenner deelnam.

Schuldig

Feather, die al bekend stond als een van de beste amateurklimmers ter wereld, hield stand tot de finish. “In de slotkilometer vroeg ik me voortdurend af of hij me nog zou inhalen”, zegt hij aan Cycling Weekly. Uiteindelijk slaagde Pogacar er niet in om hem bij te halen. Feather reageerde bescheiden. “Zeggen dat ik Tadej Pogacar heb geklopt, is eigenlijk wat overdreven. We zijn met voorsprong gestart, maar Pogacar had wel gehoopt dat hij iedereen zou oprollen.”

Na afloop van de wedstrijd overhandigde Pogacar persoonlijk enkele prijzen aan Feather. De Brit gaf toe dat hij gemengde gevoelens had bij zijn prestatie. “Ik voel me een beetje schuldig.” Hij benadrukte dat Pogacar hem mogelijk had onderschat, maar dat hij vooral genoten had van het evenement.

Goede doel

De Pogi Challenge vond plaats één dag na Pogacars overwinning in de Ronde van Lombardije. Ondanks de zware inspanning in Italië verscheen hij aan de start in Slovenië, waar hij een sportieve uitdaging aanging met honderden amateurs.





Feather, die naast zijn sportieve activiteiten ook werkzaam is als advocaat, noemde de ervaring “een van de mooiste momenten uit mijn amateurcarrière”. Pogacar zelf was vooral blij dat het goede doel enorm welvaart bij dit soort activiteiten.