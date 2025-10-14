Demi Vollering trekt nog maar eens haar conclusies en blikt vooruit op volgend seizoen

De Nederlandse wielrenster Demi Vollering heeft bij L'Équipe een zakelijk overzicht gegeven van haar eerste seizoen bij FDJ-Suez. Daarbij benadrukte ze haar focus op het komende jaar, met duidelijke doelstellingen.

Evaluatie van het eerste seizoen bij FDJ-Suez

Tijdens haar bezoek aan het hoofdkantoor van La Française des Jeux maandag blikte Demi Vollering terug op haar eerste jaar bij FDJ-Suez. Ze noemde het een leerzaam seizoen, waarin ze onder meer de Vuelta won en Europees kampioen werd. “De Tour en de wereldkampioenschappen blijven in mijn gedachten”, verklaarde ze bij L'Equipe, waarmee ze haar intentie voor 2026 onderstreepte.

Vollering won in mei 2025 voor de tweede keer op rij de Vuelta, met een beslissende overwinning op de Alto de Cotobello. Daarnaast veroverde ze begin oktober de Europese titel op de weg. Ondanks deze successen gaf ze aan dat haar prestaties in de Tour de France en op het WK niet aan haar verwachtingen voldeden. “Mijn mislukkingen in de Tour en op het WK versterken mijn motivatie voor volgend jaar”, aldus Vollering.

Focus voor 2026

De renster bevestigde dat haar focus in 2026 opnieuw zal liggen op de Tour de France en het wereldkampioenschap. Ze gaf aan dat deze wedstrijden structureel deel uitmaken van haar sportieve planning.

FDJ-Suez heeft Vollering in 2025 omringd met een sterke ploeg, met als doel haar opnieuw naar Tourwinst te leiden. De formatie werd samengesteld rond haar leiderschap, maar dat was uiteindelijk niet voldoende om te winnen. Ferrand-Prévot ging met die eer lopen.

Vollering gaf aan dat ze haar vakantie binnenkort aanvat, maar dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen reeds gestart is. Ze benadrukte dat haar analyse van het voorbije jaar dient als basis voor gerichte training en koersselectie.