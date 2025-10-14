Opvallend gerucht over coaching van Remco Evenepoel doet de ronde

Volgens Het Nieuwsblad is Dan Lorang, de Luxemburgse topcoach, al betrokken geweest bij de voorbereiding van Remco Evenepoel in Livigno. Vanaf 2026 zal hij in een vrije rol instaan voor de individuele begeleiding van Evenepoel binnen Red Bull-BORA-hansgrohe.

Het gerucht doet de ronde dat Dan Lorang reeds aanwezig was tijdens Evenepoels laatste hoogtestage in Livigno, voorafgaand aan het WK en EK. Daarmee zou hij al deels betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van onze landgenoot, nog vóór zijn officiële start bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Lorang is 46 jaar en afkomstig uit Luxemburg-Stad. Hij woont sinds negen jaar in Unterwössen, Beieren, samen met zijn Duitse echtgenote, hun tienjarige zoon en een hond. Deze locatie fungeert als zijn professioneel hoofdkwartier. Hij staat bekend als een ervaren coach met een achtergrond in zowel wielrennen als triatlon.

Nieuwe rol en coachingfilosofie

Vanaf 2026 zal Lorang in een freelancestatuut opereren binnen Red Bull-BORA-hansgrohe. Hij krijgt een vrije rol waarbij hij zich toelegt op de individuele begeleiding van geselecteerde renners, waaronder Remco Evenepoel. Daarnaast zal hij ook sporters coachen die gelinkt zijn aan Red Bull in andere disciplines.

Lorang benadrukt dat coaching verder gaat dan cijfers en trainingsdata. “Coachen draait namelijk niet enkel om waarden en data”, laat hij weten aan Het Nieuwsblad. “Maar ook om de menselijke omgang met de atleet en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met hem/haar.”





Kleine verbeteringen

Zijn aanpak is gebaseerd op maatwerk. “Er is niet één ‘one-size-fits-all-benadering. Iedereen is anders. En het is mijn job om uit te zoeken wat het beste werkt voor een bepaalde atleet”, aldus Lorang. Hij stelt dat perfectie niet het doel is, maar wel voortdurende vooruitgang.

Tot slot onderstreept hij het belang van een ondersteunende omgeving, iets wat Evenepoel maar al te graag zal hebben. “Kleine, consistente verbeteringen leiden op termijn tot grote veranderingen. Voor sporters is winnen het ultieme doel. Als coach moet ik een omgeving creëren waarin winnen mogelijk is.”