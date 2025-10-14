Remco Evenepoel wacht op cruciale factor om keuze te maken

Remco Evenepoel staat voor een intensieve periode, met verplichtingen bij zijn nieuwe ploeg en belangrijke beslissingen over zijn wedstrijdkalender voor 2025. Maar er moet ook nog wat tijd zijn voor wat vakantie.

Deze week heeft Remco Evenepoel al engagementen met zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe, ook al snakt onze landgenoot hard naar vakantie. Volgens La Capitale was dit vooraf voorzien en Evenepoel geeft toe dat het dan pas tijd zal zijn voor wat verlof. “Dan neem ik enkele weken rust met Oumi, die dat ook nodig heeft”, klinkt het.

De overgang naar een nieuwe ploeg markeert een belangrijk moment in Evenepoels carrière. De samenwerking met Soudal wordt afgesloten, terwijl de voorbereidingen op het nieuwe seizoen al gestart zijn.

Tour en Giro: afhankelijk van parcours

Op 23 oktober wordt het parcours van de Tour de France 2026 bekendgemaakt. Deze editie lijkt bijzonder zwaar zijn. Evenepoel zal de Tour naar verwachting zeker rijden, ook al is het parcours niet op zijn lijf geschreven.

Wat betreft de Giro d’Italia blijft de situatie voorlopig onbeslist. “De Giro? Dat zal afhangen van het parcours.” De herinnering aan zijn eerdere deelname, die voortijdig eindigde door een coronabesmetting, speelt eveneens een rol. Hij heeft in ieder geval veel zin in het rijden van de Giro.





Aanvallend koersen

In Italië houden ze wel van de aanvallende stijl van Evenepoel. Hij is dan ook overtuigd dat hij er heel goed ontvangen zal worden, zoals dat ook de laatste keren zo was. Al zorgt al die populariteit natuurlijk ook voor de nodige verwachtingen bij het grote publiek.