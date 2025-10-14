"Sta open voor heel veel kansen": Renner zet punt achter carrière, maar weet nog niet wat hij wil doen

"Sta open voor heel veel kansen": Renner zet punt achter carrière, maar weet nog niet wat hij wil doen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na een loopbaan van veertien jaar heeft Arnaud Démare zijn profcarrière afgesloten tijdens Parijs-Tours. De 34-jarige Fransman reed zijn laatste koers in het gezelschap van ploegmaat Pierre Thierry en eindigde enkele lengtes achter het peloton.

Démare koos bewust voor Parijs-Tours als slotpunt van zijn carrière. “Het is een koers die ik graag rijd, waar ik goed gepresteerd heb en die ik twee keer heb kunnen winnen. Het idee was om hier af te sluiten”, vertelt hij aan DirectVélo. De renner, die in 2021 en 2022 de klassieker op zijn naam schreef, gaf aan dat hij sinds een ziekte tijdens de GP de Fourmies moeite had om zijn vorm terug te vinden.

De beslissing om te stoppen was geen impulsieve keuze. “Ik denk er al een tijdje over na. Het feit dat ik het nu uitspreek, maakt het onomkeerbaar. Het is gerijpt. Tijdens de Tour de France dacht ik al dat het mijn laatste Tour was. Op de Champs-Élysées wist ik dat het de laatste keer was. Zelfs in Parijs-Roubaix dacht ik: dit is mijn laatste Roubaix”, aldus Démare.

Terugblik

Démare won onder meer Milaan-San Remo, het Franse kampioenschap en het puntenklassement in de Giro. Toch benadrukte hij vooral de collectieve dimensie van zijn successen. “Ik heb het woord ‘opoffering’ geleerd dankzij mijn ploegmaats, die zich voor honderd procent inzetten. Dankzij hen heb ik veel overwinningen behaald.”

Naast fysieke inspanning noemt hij ook mentale lessen. “Ik heb het woord ‘pijn’ leren kennen, de ware betekenis ervan en wat het inhoudt. Ik heb geleerd wat volharding en zelfopoffering zijn. Heel mooie momenten, mooie emoties die alleen sport kan bieden.”

Toekomstplannen

Over zijn toekomst is nog niets beslist. “Het is niet eenvoudig om vooruit te kijken als je nog volledig gefocust bent op je carrière. Dat zal zich in de komende maanden uitwijzen. Ik sta open voor heel veel kansen.” Tegelijkertijd wil hij meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. “Ik heb besloten om me te richten op mijn gezinsleven en te genieten van wat volgt.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Arnaud Démare

Meer nieuws

Een bridezilla met kinderwens? Urska Zigart doet boekje open over haar verlangens met Tadej Pogacar

Een bridezilla met kinderwens? Urska Zigart doet boekje open over haar verlangens met Tadej Pogacar

10:00
Uit onvrede? Renner legt vertrek na negen seizoenen bij Lotto Cycling Team uit

Uit onvrede? Renner legt vertrek na negen seizoenen bij Lotto Cycling Team uit

08:30
Soudal Quick-Step speelt belangrijke troefkaart uit in Tour of Holland

Soudal Quick-Step speelt belangrijke troefkaart uit in Tour of Holland

08:00
OFFICIEEL Team Picnic PostNL trekt in één klap twee Belgische renners aan

OFFICIEEL Team Picnic PostNL trekt in één klap twee Belgische renners aan

07:30
📷 Te gevaarlijk voor Mathieu van der Poel: Lotte Kopecky heeft opvallende hobby

📷 Te gevaarlijk voor Mathieu van der Poel: Lotte Kopecky heeft opvallende hobby

07:00
Is Van der Poel te kloppen? Bruyneel weet hoe Pogacar Milaan-Sanremo kan winnen

Is Van der Poel te kloppen? Bruyneel weet hoe Pogacar Milaan-Sanremo kan winnen

21:30
"Doe ik mijn hoed voor af": Lefevere spreekt met bewondering over Evenepoel

"Doe ik mijn hoed voor af": Lefevere spreekt met bewondering over Evenepoel

20:30
Twee geheimen: coach van Nys weet waarom Tadej Pogacar zo dominant is

Twee geheimen: coach van Nys weet waarom Tadej Pogacar zo dominant is

20:00
"Kan dat niet van hem verlangen": manager heel realistisch over Wout van Aert

"Kan dat niet van hem verlangen": manager heel realistisch over Wout van Aert

19:00
Redder in nood? Uijtdebroeks heeft uitstekend nieuws voor zijn nieuwe ploeg Movistar

Redder in nood? Uijtdebroeks heeft uitstekend nieuws voor zijn nieuwe ploeg Movistar

18:30
Verklaring voor gelaten indruk: Pogacar verzweeg blessure tijdens de Tour

Verklaring voor gelaten indruk: Pogacar verzweeg blessure tijdens de Tour

17:30
Meer dan tien miljoen euro: Tadej Pogacar verdiende stevig aan zijn topjaar 2025

Meer dan tien miljoen euro: Tadej Pogacar verdiende stevig aan zijn topjaar 2025

17:00
"Veel analisten kramen onzin uit": Bakelants over zijn deelname aan WK gravel

"Veel analisten kramen onzin uit": Bakelants over zijn deelname aan WK gravel

16:30
Geen vakantie voor Evenepoel: de plicht roept al bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Geen vakantie voor Evenepoel: de plicht roept al bij Red Bull-BORA-hansgrohe

16:00
Wordt veldrijden olympisch? Belgische UCI-topman zegt wanneer knoop wordt doorgehakt

Wordt veldrijden olympisch? Belgische UCI-topman zegt wanneer knoop wordt doorgehakt

15:00
"Zo leerde ik hem kennen:" Serry wist meteen hoe laat het was met Evenepoel

"Zo leerde ik hem kennen:" Serry wist meteen hoe laat het was met Evenepoel

14:00
De smaak te pakken na wereldtitel: Florian Vermeersch spreekt stevige taal

De smaak te pakken na wereldtitel: Florian Vermeersch spreekt stevige taal

13:30
Na twaalf jaar Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step: Stuyven (33) verklapt reden van zijn tranfser

Na twaalf jaar Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step: Stuyven (33) verklapt reden van zijn tranfser

13:00
Evenepoel stelt iets opmerkelijk vast bij de aanvallen van Pogacar

Evenepoel stelt iets opmerkelijk vast bij de aanvallen van Pogacar

12:30
🎥 Evenepoel slaagde er niet in, amateur wel: Pogacar kan toch nog verliezen

🎥 Evenepoel slaagde er niet in, amateur wel: Pogacar kan toch nog verliezen

12:00
Vanthourenhout boekt eerste zege van het seizoen, Belgische wint voor de tweede keer

Vanthourenhout boekt eerste zege van het seizoen, Belgische wint voor de tweede keer

11:00
Zijn laatste WK gravel? Greg Van Avermaet trekt zijn conclusies

Zijn laatste WK gravel? Greg Van Avermaet trekt zijn conclusies

13/10
Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx

Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx

13/10
1
"Zover zijn we gekomen": De Cauwer ziet Vingegaard conclusies trekken over Pogacar

"Zover zijn we gekomen": De Cauwer ziet Vingegaard conclusies trekken over Pogacar

13/10
Uijtdebroeks krijgt pittig afscheidscadeau van Visma-Lease a Bike

Uijtdebroeks krijgt pittig afscheidscadeau van Visma-Lease a Bike

13/10
"Niets aan Remco gehad": Lampaert doet boekje open over eerste koersen van Evenepoel

"Niets aan Remco gehad": Lampaert doet boekje open over eerste koersen van Evenepoel

13/10
Wout van Aert zal dit ook enorm graag zien: meesterknecht van weleer bevestigt opnieuw en lijkt helemaal terug

Wout van Aert zal dit ook enorm graag zien: meesterknecht van weleer bevestigt opnieuw en lijkt helemaal terug

13/10
Na commotie nu afgesloten hoofdstuk in Nederlandse wielrennen? Excuses overgemaakt, complottheorieën ontkend

Na commotie nu afgesloten hoofdstuk in Nederlandse wielrennen? Excuses overgemaakt, complottheorieën ontkend

12/10
Worden Van Aert en Van der Poel door nog andere topper vergezeld? Antwoord lijkt nu echt wel definitief

Worden Van Aert en Van der Poel door nog andere topper vergezeld? Antwoord lijkt nu echt wel definitief

12/10
Mathieu in de USA: weer heel wat foto's gelost en Van der Poel reageert zelf: "Het beste gezelschap" Naast de fiets

Mathieu in de USA: weer heel wat foto's gelost en Van der Poel reageert zelf: "Het beste gezelschap"

12/10
Lyrische superlatieven bovengehaald voor Remco Evenepoel: "Een rolmodel, hij toont hoe trauma te overwinnen"

Lyrische superlatieven bovengehaald voor Remco Evenepoel: "Een rolmodel, hij toont hoe trauma te overwinnen"

12/10
Remco's echtgenote Oumi schaart zich volop achter transfer Evenepoel naar Red Bull en zegt hoe zij het bekijkt

Remco's echtgenote Oumi schaart zich volop achter transfer Evenepoel naar Red Bull en zegt hoe zij het bekijkt

12/10
Weer een renner die meer lijdt dan men denkt: Florian Vermeersch heeft het na WK-zege over zware beenbreuk

Weer een renner die meer lijdt dan men denkt: Florian Vermeersch heeft het na WK-zege over zware beenbreuk

12/10
Twee ferme Belgische overwinningen: Van der Poel kent zijn opvolger en België heeft nieuwe wereldkampioen

Twee ferme Belgische overwinningen: Van der Poel kent zijn opvolger en België heeft nieuwe wereldkampioen

12/10
Bruyneel weet het stilaan ook niet meer en is zelfs niet zeker of Evenepoel wel de beste is achter Pogacar

Bruyneel weet het stilaan ook niet meer en is zelfs niet zeker of Evenepoel wel de beste is achter Pogacar

12/10
Wie kan de hegemonie van Van der Poel en Pogacar doorbreken, is dat nog Evenepoel? Deze meningen doen de ronde

Wie kan de hegemonie van Van der Poel en Pogacar doorbreken, is dat nog Evenepoel? Deze meningen doen de ronde

12/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Florian Vermeersch Jose De Cauwer Yara Kastelijn Greg Van Avermaet Jonas Vingegaard Rasmussen Johan Bruyneel Pieter Serry Cian Uijtdebroeks Roxane Knetemann Michael Vanthourenhout Laurens Ten Dam Jasper Stuyven Paul Herygers Michael Boogerd Patrick Lefevere Lotte Kopecky

Nieuwste reacties

de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved