"Sta open voor heel veel kansen": Renner zet punt achter carrière, maar weet nog niet wat hij wil doen

Na een loopbaan van veertien jaar heeft Arnaud Démare zijn profcarrière afgesloten tijdens Parijs-Tours. De 34-jarige Fransman reed zijn laatste koers in het gezelschap van ploegmaat Pierre Thierry en eindigde enkele lengtes achter het peloton.

Démare koos bewust voor Parijs-Tours als slotpunt van zijn carrière. “Het is een koers die ik graag rijd, waar ik goed gepresteerd heb en die ik twee keer heb kunnen winnen. Het idee was om hier af te sluiten”, vertelt hij aan DirectVélo. De renner, die in 2021 en 2022 de klassieker op zijn naam schreef, gaf aan dat hij sinds een ziekte tijdens de GP de Fourmies moeite had om zijn vorm terug te vinden.

De beslissing om te stoppen was geen impulsieve keuze. “Ik denk er al een tijdje over na. Het feit dat ik het nu uitspreek, maakt het onomkeerbaar. Het is gerijpt. Tijdens de Tour de France dacht ik al dat het mijn laatste Tour was. Op de Champs-Élysées wist ik dat het de laatste keer was. Zelfs in Parijs-Roubaix dacht ik: dit is mijn laatste Roubaix”, aldus Démare.

Terugblik

Démare won onder meer Milaan-San Remo, het Franse kampioenschap en het puntenklassement in de Giro. Toch benadrukte hij vooral de collectieve dimensie van zijn successen. “Ik heb het woord ‘opoffering’ geleerd dankzij mijn ploegmaats, die zich voor honderd procent inzetten. Dankzij hen heb ik veel overwinningen behaald.”

Naast fysieke inspanning noemt hij ook mentale lessen. “Ik heb het woord ‘pijn’ leren kennen, de ware betekenis ervan en wat het inhoudt. Ik heb geleerd wat volharding en zelfopoffering zijn. Heel mooie momenten, mooie emoties die alleen sport kan bieden.”

Toekomstplannen

Over zijn toekomst is nog niets beslist. “Het is niet eenvoudig om vooruit te kijken als je nog volledig gefocust bent op je carrière. Dat zal zich in de komende maanden uitwijzen. Ik sta open voor heel veel kansen.” Tegelijkertijd wil hij meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. “Ik heb besloten om me te richten op mijn gezinsleven en te genieten van wat volgt.”