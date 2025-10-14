Tim Wellens bekent: voor de start van het WK Gravel had hij plannetje gesmeed met andere renner

Tijdens het WK Gravel in Zuid-Limburg heeft Tim Wellens bevestigd dat hij vooraf een strategie had besproken met ploeggenoot Florian Vermeersch. De samenwerking resulteerde in een wereldtitel voor Vermeersch, terwijl Wellens zelf als zevende eindigde.

In aanloop naar het wereldkampioenschap verbleef Tim Wellens samen met Florian Vermeersch en Nils Politt in een gedeeld vakantieverblijf. Daar werd een gezamenlijke koersaanpak besproken. “Voor de start hadden we tegen elkaar gezegd: 'Het maakt niet uit wie wint: zo lang het maar Florian of ik is'. Het is Florian geworden. Een perfect scenario dus”, zegt Wellens in Het Belang van Limburg.

Tijdens de wedstrijd reed Vermeersch lange tijd aan de kop van de koers. In de slotfase moest hij enkel nog afrekenen met de Nederlandse renner Frits Biesterbos. Na diens afscheiding kon Vermeersch onbedreigd naar de overwinning rijden. Wellens bevestigde de dominantie van zijn ploegmaat: “Florian was effectief de sterkste man in koers”, aldus de Truienaar.

Rol van Wellens

Wellens zelf koos ervoor om niet mee te sprinten voor de vierde plaats en eindigde als zevende. Hij lichtte zijn rol toe. “Florian heeft vooraan heel hard gereden, ik heb achteraan afgestopt. Ik ben blij dat ik een steentje tot zijn succes heb kunnen bijdragen.”

Over het parcours toonde Wellens zich tevreden. Hij vergeleek het met een eerdere gravelwedstrijd: “Het was minder lastig en technisch dan de Marly Grav, de gravelkoers rond Valkenburg die ik enkele maanden geleden wist te winnen. Maar vandaag was mooier: betere banen, minder stress om je te positioneren.”

Sterke Belgische prestaties

De fysieke inspanning liet zich voelen bij alle deelnemers. “Hoe dan ook: aan het eind, na 180 km, zat iedereen steendood.” Naast Wellens en Vermeersch eindigden nog meerdere Belgen in de top twintig. Timo Kielich werd negende, Gianni Vermeersch elfde, Quinten Hermans twaalfde, Toon Aerts dertiende en Greg Van Avermaet negentiende. De Belgische ploeg toonde daarmee brede sterkte in het gravelpeloton.