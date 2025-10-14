Wonderkind uit Frankrijk verrast en wil eerst liever Belgisch dan Frans monument winnen

De jonge Franse renner Paul Seixas, actief bij Decathlon AG2R La Mondiale, heeft zijn voorkeur uitgesproken voor een Belgisch monument boven een Franse klassieker in het wielerseizoen van 2026.

Tijdens een ontmoeting met abonnees van L’Équipe verklaarde Seixas dat zijn aandacht in het komende seizoen vooral uitgaat naar een specifieke klassieker. “De klassieker die mij het meest zou interesseren volgend jaar, is Luik-Bastenaken-Luik”, zei hij.

Jongste deelnemer

Afgelopen weekend werd Seixas nog de jongste deelnemer ooit aan de Ronde van Lombardije, met een leeftijd van 19 jaar en 17 dagen. Voorafgaand aan deze wedstrijd gaf hij aan dat hij mikte op een plaats in de top tien. Uiteindelijk eindigde hij als zevende, wat zijn status als opkomend talent bevestigde.

Hoewel Seixas zijn ambities voor Luik-Bastenaken-Luik uitsprak, blijft deelname aan de Tour de France een onderwerp van overweging. “De Tour de France? Er is het droombeeld en er is de realiteit”, gaf hij aan, waarmee hij benadrukte dat een afgewogen beslissing nodig is. Hij voegde eraan toe dat de definitieve keuze over deelname in de winter zal worden genomen.

Seizoensoverzicht en prestaties

Seixas blikte tijdens zijn bezoek aan L’Équipe ook terug op zijn seizoen. Hij noemde het een uitstekend seizoen, waarin hij onder meer derde werd op het Europees kampioenschap begin oktober. Deze prestaties onderstrepen zijn snelle opmars binnen het professionele peloton.

Ondanks zijn focus op Luik-Bastenaken-Luik in 2026, blijft de Tour de France een ultiem doel. “Mijn grootste droom is om de Tour de France te winnen”, verklaarde Seixas tijdens het interview. Maar toch verkiest de Fransman eerst volledig voor Luik-Bastenaken-Luik te gaan, terwijl ze in Frankrijk liever hadden gezien dat hij voor Parijs-Roubaix koos.

