🎥 Merlier knalt naar 16de zege van het seizoen, Del Toro brengt UAE dichter bij 100 overwinningen

Foto: © photonews

Tim Merlier heeft in de Tour of Holland toegeslagen, in Dordrecht klopte hij Olav Kooij in een spannende sprint. Isaac Del Toro boekte in Italië nog maar eens een zege.

In de Tour of Holland won Ethan Hayter dinsdagavond heel nipt de proloog, in de eerste etappe in lijn waren de sprinters aan zet. In een vlakke etappe met start en aankomst in Dordrecht was dat onvermijdelijk. 

Tim Merlier, die opnieuw in zijn normale trui van Soudal Quick-Step rijdt, vocht een lang duel uit met Olav Kooij voor de ritzege. De voormalige kampioen won met een kleine voorsprong dankzij zijn iets beter getimede jump. 

Voor Merlier is het zijn zestiende zege van het seizoen, waarmee hij opnieuw op gelijke hoogte komt van ploegmaat Paul Magnier. De jonge Fransman boekte in de Ronde van Guangxi zijn tweede ritzege op rij. 

Del Toro wint Veneto Classic

In Italië stond de Veneto Classic op het programma en daar maakte Isaac Del Toro zijn favorietenrol waar. De Mexicaan reed op 10 kilometer van de streep Romain Grégoire uit het wiel en won solo. Voor UAE Team Emirates-XRG de 95ste overwinning van het seizoen. 

Voor Del Toro was het net als voor Merlier en Magnier de zestiende zege van het seizoen. Tadej Pogacar blijft wel de zegekoning van dit jaar, de Sloveen mocht twintig keer zegevieren dit jaar. 

